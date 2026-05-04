Belgio: al via maxi processo a due italiani accusati di 7 omicidi

AGI - Si apre oggi in Belgio il processo a due italiani accusati di sette omicidi e 81 tentati omicidi. I fatti risalgono alla mattina del 20 marzo 2022 quando i due cugini italiani, Paolo e Nino Falzone usciti da una discoteca, a bordo della loro Bmw si sono lanciati a grande velocità su una folla che stava festeggiando il carnevale nella città di Strepy-Bracquegnies, in Belgio, provocando la morte di 7 persone e decine di feriti. Gli inquirenti hanno fin da subito escluso la pista dell'attentato terroristico, riconducendo l'incidente alla velocità.
Quello che si apre oggi, è considerato un maxi processo, con 200 querelanti e 260 testimoni, tanto che non si svolgerà in un'aula di tribunale, ma la Corte d'Assise è stata allestita nel padiglione espositivo Mons Expo.
Dopo l'incidente i due ragazzi, entrambi trentenni, avrebbero tentato la fuga. Paolo Falzone, al volante al momento dell'incidente rischia una pena fino a 30 anni di carcere, mentre Nino Falzone fino a 2 anni per omissione di soccorso. Si prevede che il processo durerà dalle sei alle otto settimane.