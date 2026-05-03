6 mesi al voto di mid-term. I sondaggi sono contro Trump

AGI - La battaglia per il controllo del Congresso degli Stati Uniti entra oggi nella sua fase finale. Mancano sei mesi esatti alle elezioni di metà mandato di novembre che potrebbero rimodellare la seconda presidenza Trump e ridefinire gli equilibri di potere a Washington.
Come sempre, le elezioni di metà mandato saranno un referendum sul Presidente, con i Democratici che sperano di capitalizzare il malcontento economico e il calo dei consensi di Trump per riconquistare Camera e Senato, mentre i Repubblicani sono alle prese con le difficoltà interne. In gioco non c'è solo il controllo del potere legislativo, ma anche la traiettoria dell'agenda di Trump, con un Congresso a maggioranza democratica in grado di avviare indagini, bloccare le nomine e, in generale, complicare il resto della presidenza.
Contesto difficile per i Repubblicani
I primi indicatori suggeriscono un contesto difficile per i Repubblicani, con il tasso di approvazione di Trump intorno al 40% e l'insoddisfazione economica - in particolare per l'inflazione e i costi legati alla guerra con l'Iran - che erode la fiducia degli elettori. I sondaggi mostrano un leggero vantaggio dei Democratici nelle votazioni generali, mentre alcune indagini suggeriscono che gli elettori ora si fidano di più di loro in materia di economia. Nelle elezioni di metà mandato, gli americani votano per eleggere tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti, circa un terzo dei 100 seggi del Senato e la maggior parte dei governatorati. I Democratici hanno bisogno di conquistare tre seggi alla Camera e quattro al Senato per ottenere la maggioranza. "Il Senato è in bilico", ha dichiarato Molly Murphy, dell'istituto di sondaggi Impact Research, all'emittente televisiva MS NOW, sottolineando il calo di popolarità di Trump e la forte affluenza alle urne dei Democratici nelle recenti elezioni. "Quando il tasso di approvazione del presidente è pari o inferiore al 40%, è allora che si iniziano a vedere questi progressi più significativi in territori tradizionalmente repubblicani".
Una mappa elettorale complessa
Tuttavia, il panorama politico rimane fluido, con sfide strutturali per entrambi i partiti. I Repubblicani beneficiano di una mappa elettorale favorevole per il Senato, mentre i Democratici hanno bisogno di vincere negli stati conquistati da Trump. Inoltre, i distretti elettorali pesantemente manipolati - così come il numero decrescente di seggi competitivi - limitano la possibilità che un cambiamento a livello nazionale si traduca in guadagni per la Camera dei Rappresentanti.
La battaglia sulla ridefinizione dei distretti
La campagna elettorale è stata ulteriormente complicata da un'aspra battaglia sulla ridefinizione dei distretti, con stati come Texas, California, Carolina del Nord, Ohio, Florida, Missouri, Utah e Virginia che hanno adottato nuove mappe. L'impatto complessivo di questi cambiamenti - insieme a una sentenza della Corte Suprema che limita la ridefinizione dei distretti su base razziale - rimane incerto.
Strategie contrapposte dei partiti
I Repubblicani puntano sui vantaggi finanziari e sulle preoccupazioni degli elettori in materia di immigrazione e sicurezza nazionale, mentre i Democratici si concentrano sulla pressione del costo della vita e presentano le elezioni come una difesa delle norme democratiche. A sei mesi dalle elezioni, il leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer, ha accusato i Repubblicani di minare il diritto di voto attraverso la promozione di iniziative eccessivamente zelanti in materia di sicurezza elettorale e di controllo dell'immigrazione.
Il peso della leadership di Trump
Per i Repubblicani, la sfida principale rimane il Presidente stesso. Le elezioni di metà mandato solitamente penalizzano il partito al potere e i bassi indici di gradimento di Trump hanno acuito le preoccupazioni. Allo stesso tempo, anche alcuni dei suoi sostenitori affermano che la sua attenzione alla politica estera, in particolare alla guerra con l'Iran, ha distolto l'attenzione dalle questioni economiche interne che solitamente dominano le campagne elettorali di metà mandato.
Una corsa ancora aperta
Ciononostante, i Repubblicani insistono sul fatto che la corsa è tutt'altro che decisa, sottolineando che le condizioni politiche possono cambiare rapidamente in vista delle elezioni. Il leader della maggioranza alla Camera, Steve Scalise, ha dichiarato alla Cnbc che le prospettive dei Repubblicani dipenderanno dall'affluenza alle urne e dal fatto che gli elettori apprezzino il suo partito per aver "mantenuto le promesse fatte finora per iniziare finalmente a raddrizzare questo disastro che abbiamo ereditato un anno e mezzo fa". "Le elezioni di metà mandato sono sempre difficili per il partito al governo, ma questo non è il Partito Democratico di una volta", ha concluso Scalise.