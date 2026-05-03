Bufera in Israele per la festa di Ben-Gvir: torta con il cappio

AGI - Poliziotti tra gli invitati e una torta con il cappio. Polemiche in Israele per quanto avvenuto durante la festa di compleanno di Ben-Gvir, ministro per la sicurezza nazionale del governo Netanyahu e leader ultranazionalista.
In Israele scoppiano le polemiche sul party di Ben-Gvir
Una torta di compleanno con un cappio a decorarla: è l'omaggio ricevuto dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir dalla moglie Ayala.
Un riferimento alla controversa e criticata legge sulla pena di morte per i terroristi palestinesi di cui il leader di estrema destra è stato un accesso promotore. "Congratulazioni al ministro Ben Gvir, a volte i sogni diventano realtà", la frase scritta sulla torta per Ben-Gvir che gli è stata consegnata durante la festa e ripresa in video circolati sui social.
Israeli regime's National Security Minister Itamar Ben Gvir’s 50th birthday party sparked widespread condemnation after footage surfaced of a cake decorated with a noose—a chilling reference to his push for the death penalty against Palestinians. pic.twitter.com/7oBqfkCr3D— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 3, 2026
I comandanti della polizia tra gli invitati
Polemiche in Israele anche per la partecipazione dei comandanti di polizia alla festa di compleanno del ministro per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir.
Le critiche dell'opposizione in Israele
La decisione è stata duramente criticata dai leader dell'opposizione Naftali Bennett e Yair Golan, ma anche da un ex alto esponente delle forze dell'ordine, oggi parlamentare di Yesh Atid.
"Partecipare a questo evento è una questione seria in termini di valori ed etica", ha commentato il deputato Yoav Seglovitz, ex capo della divisione investigativa e di intelligence, criticando la presenza alla festa di almeno dodici esponenti dei vertici delle forze dell'ordine e della polizia penitenziaria, come rivelato da Yedioth Ahronoth.
Le reazioni politiche
Duro anche il leader dei Democratici che su X ha definito "una vergogna" il capo della polizia che "manda i suoi colleghi a umiliarsi durante una festa politica mentre la criminalità dilaga". "Chiunque preferisca l'adulazione a buon mercato di un ministro criminale alla sicurezza pubblica non merita di comandare", ha aggiunto Golan. Gli ha fatto eco Bennett, per il quale "un funzionario pubblico che viola il suo dovere di lealtà verso lo Stato e sfrutta la sua posizione in modo politico anziché professionale, verrà rimosso immediatamente".
La risposta di Ben-Gvir
Immediata la risposta del ministro e leader di estrema destra Ben-Gvir su X: "Naftali non ha amici e nemmeno rapporti di lavoro: mandategli una fetta di torta dalla festa".