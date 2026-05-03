Bufera in Israele per la festa di Ben-Gvir: torta con il cappio
Un cappio sulla torta di compleanno e poliziotti tra gli invitati: bufera in Israele per la festa di Ben-Gvir (video)
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Un cappio sulla torta di compleanno e poliziotti tra gli invitati: bufera in Israele per la festa di Ben-Gvir (video)

Al party del ministro per la sicurezza nazionale si sono presentati diversi alti ufficiali, autorizzati dal capo delle forze dell'ordine Daniel Levy
Il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir
Menahem Kahana / AFP - Il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir
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AGI - Poliziotti tra gli invitati e una torta con il cappio. Polemiche in Israele per quanto avvenuto durante la festa di compleanno di Ben-Gvir, ministro per la sicurezza nazionale del governo Netanyahu e leader ultranazionalista.

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In Israele scoppiano le polemiche sul party di Ben-Gvir

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Una torta di compleanno con un cappio a decorarla: è l'omaggio ricevuto dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir dalla moglie Ayala.

Un riferimento alla controversa e criticata legge sulla pena di morte per i terroristi palestinesi di cui il leader di estrema destra è stato un accesso promotore. "Congratulazioni al ministro Ben Gvir, a volte i sogni diventano realtà", la frase scritta sulla torta per Ben-Gvir che gli è stata consegnata durante la festa e ripresa in video circolati sui social.

I comandanti della polizia tra gli invitati

Polemiche in Israele anche per la partecipazione dei comandanti di polizia alla festa di compleanno del ministro per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir.

Le critiche dell'opposizione in Israele

La decisione è stata duramente criticata dai leader dell'opposizione Naftali Bennett e Yair Golan, ma anche da un ex alto esponente delle forze dell'ordine, oggi parlamentare di Yesh Atid.

"Partecipare a questo evento è una questione seria in termini di valori ed etica", ha commentato il deputato Yoav Seglovitz, ex capo della divisione investigativa e di intelligence, criticando la presenza alla festa di almeno dodici esponenti dei vertici delle forze dell'ordine e della polizia penitenziaria, come rivelato da Yedioth Ahronoth.

Le reazioni politiche

Duro anche il leader dei Democratici che su X ha definito "una vergogna" il capo della polizia che "manda i suoi colleghi a umiliarsi durante una festa politica mentre la criminalità dilaga". "Chiunque preferisca l'adulazione a buon mercato di un ministro criminale alla sicurezza pubblica non merita di comandare", ha aggiunto Golan. Gli ha fatto eco Bennett, per il quale "un funzionario pubblico che viola il suo dovere di lealtà verso lo Stato e sfrutta la sua posizione in modo politico anziché professionale, verrà rimosso immediatamente".

La risposta di Ben-Gvir

Immediata la risposta del ministro e leader di estrema destra Ben-Gvir su X: "Naftali non ha amici e nemmeno rapporti di lavoro: mandategli una fetta di torta dalla festa".

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