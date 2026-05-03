In Iran l'università bombardata dagli Usa sarà museo di guerra

AGI - In Iran, l’università di Isfahan, al centro del paese tra le montagne dello Zagros, diventerà un "museo della guerra". Le autorità iraniane intendono così per mostrare al mondo l'impatto dei raid aerei israeliani e americani sul territorio.
In Iran l'ateneo bombardato diventerà un museo
"Il sito devastato sarà conservato come museo della guerra all'interno dell'università, per testimoniare l'oppressione subita dal Paese nel corso della storia", ha dichiarato Zafarollah Kalantari, rettore dell'Università di Tecnologia di Isfahan.
Il rettore dell’università di Isfahan in Iran
Kalantari ha inoltre indicato che è stato destinato un terreno aggiuntivo per la "costruzione di un nuovo edificio" per l'università, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna.
Secondo il rettore, le prime stime dei danni agli edifici e alle attrezzature dell'università ammontano a circa 9,5 milioni di euro.
Le bombe Usa contro le università
L'Università di Isfahan, considerata una delle più grandi dell'Iran, è stata colpita da raid aerei statunitensi e israeliani a marzo, poco dopo lo scoppio della guerra il 28 febbraio.
Secondo le autorità iraniane, gli attacchi hanno preso di mira più di 30 università in tutto l'Iran, inclusa la capitale Teheran, nonché aree residenziali e altre infrastrutture civili.
Il cessate il fuoco è entrato in vigore l'8 aprile, ma la minaccia di una possibile ripresa delle operazioni militari incombe, poiché i negoziati tra Teheran e Washington per porre fine al conflitto rimangono in una fase di stallo.
Negoziati in stallo
Le trattative tra Usa e Iran rimangono in stand-by. La nuova proposta dell’Iran è accolta con freddezza dagli Stati Uniti. Prende quota l'ennesima bocciatura americana alle offerte di Teheran. "Esaminerò presto il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni", scrive Trump in un post su Truth.