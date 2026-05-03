La guerra hi tech contro Israele: i droni a fibra ottica

AGI - Sono piccoli, economici e facili da usare, eppure i droni a fibra ottica esplosivi utilizzati da Hezbollah hanno già ucciso diverse persone e minano le difese del potente esercito israeliano. Il movimento libanese filo-iraniano, che in precedenza lanciava principalmente razzi contro il territorio israeliano, sembra aver recentemente privilegiato i droni, mentre i combattimenti continuano nel Libano meridionale nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore il 17 aprile. In una sola settimana, due soldati e un contractor civile sono stati uccisi da droni, secondo l'esercito israeliano; si tratta di droni a fibra ottica, secondo i media locali.
A differenza dei droni tradizionali guidati da Gps o radio – e quindi vulnerabili alle interferenze – questi modelli sono collegati al punto di lancio tramite un cavo in fibra ottica, che può raggiungere i 50 chilometri di lunghezza. L'operatore pilota il drone in una visuale immersiva, come se si trovasse al suo interno, tramite uno schermo o un visore per la realtà virtuale, senza bisogno di un addestramento complesso. Non sono più complicati da usare di "un giocattolo per bambini", riassume Orna Mizrahi, ricercatrice specializzata in Libano presso l'Istituto di Studi sulla Sicurezza Nazionale (Inss) di Tel Aviv, e "si possono acquistare ovunque", soprattutto sulle piattaforme di vendita online. Tipica arma nella guerra asimmetrica tra organizzazioni armate ed eserciti molto più potenti, questa tecnologia semplice ma molto efficace si è dimostrata in grado di causare danni considerevoli, e ora rappresenta un grosso problema per Israele. "Li abbiamo visti comparire in Ucraina più di tre anni fa e impariamo da ciò che vediamo lì", ha dichiarato un alto ufficiale militare israeliano ai giornalisti. Per proteggersi, "utilizziamo ogni sorta di tecnologia di cui non posso entrare nei dettagli. Ma non è infallibile, non quanto vorremmo", ha ammesso.
La tattica di Hezbollah
Youssef al-Zein, responsabile delle relazioni con i media di Hezbollah, ha dichiarato ieri ai giornalisti che si tratta di una "tattica" dell'organizzazione. "Conosciamo la superiorità del nemico, ma allo stesso tempo sfruttiamo le sue debolezze", ha affermato. Gli ucraini, diventati specialisti di droni dopo l'invasione russa del 2022, hanno offerto la loro esperienza agli israeliani nello stesso anno, secondo l'ex ministro della Difesa ucraino. "Non c'è stata una risposta concreta", ha dichiarato Oleksii Reznikov al sito di notizie israeliano Mako nel 2024, giudicando che gli israeliani non avessero preso sul serio la minaccia. L'esercito "non ha una risposta oggi perché non era preparato ad affrontare esplosivi così rudimentali", ritiene Orna Mizrahi.
Perché sono difficili da fermare
Poiché questo drone "non trasmette immagini tramite collegamento radio e non è guidato da un ricevitore radio, non può essere rilevato o neutralizzato elettronicamente", spiega Ariè Aviram, esperto che ha scritto sull'argomento per l'Inss. L'esercito israeliano potrebbe utilizzare i suoi sofisticati missili intercettori, aerei da combattimento o elicotteri, ma abbattere dispositivi così economici – che costano poche centinaia di dollari, o al massimo fino a 4mila – non è economicamente sostenibile a lungo termine.
Le possibili contromisure
Il nuovo sistema laser, sviluppato per intercettare armi a corto raggio come razzi e droni, potrebbe essere una soluzione, sottolinea Ariè Aviram, "a condizione che venga ampiamente impiegato". A testimonianza dell'impasse, l'11 aprile il ministero della Difesa israeliano ha indetto una gara d'appalto per proposte di "tecnologie innovative" per affrontare "la minaccia dei droni controllati tramite fibra ottica".
Soluzioni a bassa tecnologia
Nel frattempo, e in mancanza di alternative migliori, l'esercito ricorre a metodi a bassa tecnologia: i suoi soldati individuano questi droni tramite radar, o visivamente – sebbene spesso sia troppo tardi data la loro velocità – e dispiegano reti, utilizzate anche in Ucraina, come ammesso da un alto ufficiale militare israeliano. Le immagini pubblicate sui social media da Amit Segal, giornalista israeliano, mostrano veicoli militari ricoperti da reti protettive simili a zanzariere, in netto contrasto con gli standard tecnologici di cui l'esercito solitamente si vanta.