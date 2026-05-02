Quanti e dove sono i soldati Usa in Germania

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il ritiro di 5 mila militari dalla Germania. La decisione ha pesanti implicazioni politiche ma il presidente della commissione Difesa del Bundestag, Thomas Roewekamp, ha invitato a non drammatizzare: si tratta, ha dichiarato al Rheinische Post, di un “campanello d’allarme” ma non di un “motivo di panico”.
Dal secondo dopoguerra la presenza militare statunitense in Germania ha infatti sempre continuato a diminuire, per arrivare ai 36.436 soldati che, secondo i dati del Pentagono dello scorso dicembre, risultano attualmente di stanza nel Paese che, dopo il Giappone, ospita più truppe Usa al mondo. Si tratta di un numero che varia regolarmente, a causa delle rotazioni e delle esercitazioni.
Le cifre attuali della presenza militare
Ad aprile 2026, per esempio, secondo Ard, i militari americani in Germania hanno oscillato tra le 36.000 e le 39.000 unità, alle quali vanno aggiunti circa 13.000 membri delle forze di sicurezza, riservisti e dipendenti civili.
Le origini storiche della presenza Usa
La presenza militare americana in Germania risale alla fine della Seconda Guerra mondiale, nel 1945. Quando il regime nazista si arrese, c’erano 1,6 milioni di soldati americani nel Paese, un numero che si ridusse entro un anno a meno di 300 mila, principalmente impegnati nella gestione della zona di occupazione americana.
Dalla Guerra fredda alla Nato
La presenza statunitense continuò a ridursi fino alla Guerra Fredda, quando lo scopo della missione passò dalla denazificazione alla ricostruzione della Germania come baluardo contro l’Urss. Le basi divennero elementi permanenti con la fondazione della Nato e della Repubblica Federale Tedesca (Germania Ovest) nel 1949.
Il ridimensionamento dopo il 1989
Al culmine della Guerra Fredda, gli Stati Uniti gestivano circa 50 basi principali e oltre 800 siti in Germania, che spaziavano da enormi aeroporti e caserme a postazioni di ascolto. Molte sono state chiuse dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989 e il crollo dell’Urss due anni dopo.
Le basi e i comandi strategici
Secondo il Defense Manpower Data Center statunitense, citato dal Guardian, alla fine dello scorso anno le forze armate statunitensi contavano 68 mila militari in servizio attivo assegnati in modo permanente alle basi d’oltremare in Europa, di cui poco più della metà – circa 36.400 – di stanza in Germania.
Le principali installazioni militari
Questi militari sono distribuiti in un numero di basi che varia da 20 a 40, tra cui i quartier generali di Stoccarda del Comando europeo (Eucom) e del Comando Africa (Africom). Tra le installazioni principali figurano la base aerea di Ramstein, Grafenwohr, Vilseck, Hohenfels, la guarnigione di Wiesbaden, Spangdalhem e il centro medico di Landstuhl.
Il ruolo attuale delle basi Usa
Il ruolo delle basi è cambiato radicalmente dalla Guerra Fredda: da strumenti di deterrenza contro Mosca sono diventate siti di appoggio avanzati e hub logistici vitali per le operazioni militari statunitensi, incluse quelle in Iraq, Afghanistan e, più recentemente, in Iran.