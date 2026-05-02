Torna in mare aperto il cucciolo megattera arenato in Germania

AGI - È stata liberata in mare aperto la giovane megattera per la quale si erano mobilitati miliardari e influencer dopo che si era arenata in acque poco profonde al largo della costa tedesca. Sebbene secondo gli esperti le possibilità di sopravvivenza siano scarse, la balena, divenuta una celebrità sui social, è stata trasportata su una chiatta piena d'acqua nel Mare del Nord al largo della Danimarca, dove è stata rilasciata.
La megattera, un cucciolo di 10 metri, è uscita da sola dalla chiatta ed è stata poi vista espellere acqua dallo sfiatatoio sul dorso e nuotare liberamente "nella giusta direzione", ha detto Karin Walter-Mommert, membro del team di soccorso.
Critiche degli esperti internazionali
Il tentativo di salvataggio era stato criticato dalla Commissione Baleniera Internazionale (IWC) come "sconsigliabile" perché la balena appariva "gravemente compromessa". Anche gli esperti del Museo Oceanografico di Stralsund, sulla costa baltica tedesca, avevano raccomandato di lasciarla morire in pace.
Le condizioni della balena
Letargica e ricoperta di vesciche, ferita da una rete da pesca, si era arenata su un banco di sabbia nella baia di Wismar, vicino alla città di Lubecca, quasi sei settimane fa. Con il peggioramento delle condizioni di salute, le autorità tedesche avevano rinunciato a tentare di salvarla.
Il ruolo dei media e dei finanziatori
Tuttavia, dopo che la vicenda aveva suscitato interesse internazionale, con servizi televisivi e post di influencer sui social, le autorità tedesche avevano dato il via libera a un piano di salvataggio finanziato da privati.
Le operazioni di recupero
I primi tentativi di salvare la balena con cuscini gonfiabili e pontoni non hanno avuto successo, ma alla fine i sommozzatori sono riusciti ad aiutarla a salire su una chiatta allagata, sotto gli occhi di centinaia di spettatori.
Un salvataggio finanziato dai milionari
Il salvataggio è stato finanziato da due milionari che si sono detti disposti a pagare "qualsiasi cifra" perché l'operazione avesse successo.