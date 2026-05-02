Libano: gli Usa premono per nuovo round di negoziati con Israele

AGI - Diplomazie al lavoro per un nuovo round di colloqui tra Libano e Israele negli Stati Uniti. Il presidente Usa Donald Trump vuole ospitare un incontro tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun l'11 maggio alla Casa Bianca. Lo ha riferito l'emittente libanese Al-Mayadeen, legata a Hezbollah, citando una fonte diplomatica ben informata rimasta nell'anonimato.
Gli Stati Uniti premono per nuovi negoziati tra Libano e Israele
La stessa fonte ha affermato che l'ambasciata statunitense in Libano sta esercitando pressioni affinché l'incontro si realizzi effettivamente.
Nuovi raid di Israele in Libano
Intanto le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno emesso avvisi di evacuazione urgente per nove villaggi nel Libano meridionale, poco prima di dare il via a nuovi raid aerei. Gli abitanti di Jibshit, Habboush, Ebba, Ad-Doueir, Harouf, Deir ez-Zahrani, Kafrjoz, Adshit al-Shaqif e Qaaqaaiyet El Jisr sono stati invitati ad allontanarsi di almeno un chilometro dalle proprie abitazioni.
Le dichiarazioni dell'esercito Isreliano
"Le attività di Hezbollah stanno costringendo le Idf ad agire, poiché non hanno alcuna intenzione di nuocervi", ha dichiarato il portavoce dell'esercito israeliano in lingua araba, il colonnello Avichay Adraee, riferendosi a "una violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico". In un post su X, Adraee ha scritto, come di consueto, che "chiunque si trovi vicino a elementi di Hezbollah, alle loro strutture e ai loro mezzi di combattimento espone la propria vita al pericolo".
Villaggi bombardati nella notte
Durante la notte, sono stati lanciati razzi dal Libano verso la città di confine israeliana di Kiryat Shmona. A seguito dell'ordine di evacuazione, sono giunte notizie di raid in alcuni villaggi del sud del Libano, tra cui Adaisseh e Deir Mimass. Secondo le fonti, il raid nel villaggio di Deir Mimass è stato effettuato con un drone.
Bilancio delle vittime
Secondo l'ultimo bilancio del ministero della Salute libanese, 13 persone sono morte negli ultimi raid delle Idf nel sud del Paese. A Habboush, il bilancio aggiornato del ministero indica otto vittime, tra cui un bambino e due donne, e 21 feriti. Altri attacchi a Zrariyeh hanno causato quattro morti, tra cui due donne, e quattro feriti.