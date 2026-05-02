Trump: "Dopo l'Iran prenderemo il controllo di Cuba" 

AGI - Nuove tensioni tra Cuba e Gli Stati Uniti. Donald Trump, ha assicurato che "prenderà il controllo" di Cuba "quasi immediatamente", aggiungendo che prima porterà a termine l'operazione in Iran. Il presidente Usa ha parlato durante il suo intervento come relatore principale a una cena privata del Forum Club a West Palm Beach, in Florida.
Cuba: "Le nuove sanzioni americane sono una punizione collettiva"
Cuba ha dichiarato che le nuove sanzioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l'isola equivalgono a una "punizione collettiva", mentre un'enorme processione per il primo maggio davanti all'ambasciata americana all'Avana ha promesso di "difendere la patria".
La pressione di Trump su Cuba
Trump ha ipotizzato di prendere il controllo di Cuba, che si trova a 145 chilometri (90 miglia) dalla Florida ed è soggetta a un embargo commerciale statunitense quasi ininterrotto da quando Fidel Castro guidò la rivoluzione comunista nel 1959. Venerdì sera, ha dichiarato a una platea in Florida che potrebbe far sì che una portaerei statunitense "di ritorno dall'Iran... si fermi a circa 100 iarde dalla costa" dell'isola caraibica.
Le nuove sanzioni
In un ordine esecutivo di venerdì, il leader statunitense ha affermato che imporrà sanzioni a persone coinvolte in ampi settori dell'economia cubana, guidata dal governo. Le ultime sanzioni costituiscono una "punizione collettiva" del popolo della nazione, ha dichiarato il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez.
La replica del ministro degli Esteri cubano
"Respingiamo fermamente le recenti misure coercitive unilaterali adottate dal governo degli StatiUniti", ha scritto su X in inglese. "Queste azioni dimostrano l'intenzione di imporre, ancora una volta, una punizione collettiva al popolo cubano". In una dichiarazione in lingua spagnola, ha definito le sanzioni "illegali" e "abusive".
Settori colpiti dalle misure
L'ordine di Trump afferma che le misure prendono di mira persone note per "operare o aver operato nei settori dell'energia, della difesa e del relativo materiale, dei metalli e minerario, dei servizi finanziari o della sicurezza dell'economia cubana, o in qualsiasi altro settore dell'economia cubana", nonché funzionari cubani ritenuti coinvolti in "gravi abusi dei diritti umani" o corruzione.
La crisi economica a Cuba
Già in preda alla stagnazione economica, la situazione per Cuba è peggiorata in seguito al blocco del carburante imposto da Washington a gennaio, con una sola petroliera russa riuscita a passare da allora. La carenza di forniture e i tagli di corrente sono diventati la norma, e il turismo — un tempo l'industria più lucrativa di Cuba — è crollato.
La marcia cubana verso l'ambasciata Usa
Le sanzioni arrivano nonostante i passi verso il dialogo tra i due Paesi, con alti funzionari statunitensi che hanno visitato l'isola per colloqui in aprile. Le nuove misure di venerdì sono entrate in vigore durante le celebrazioni del primo maggio, che hanno visto enormi folle all'Avana marciare verso l'ambasciata statunitense sotto lo slogan "Difendere la Patria".
La marcia è stata guidata dal Presidente cubano Miguel Diaz-Canel e dall'ex leader rivoluzionario Raul Castro. Il giorno prima, Diaz-Canel aveva invitato i cubani a mobilitarsi "contro il blocco genocida e le rozze minacce imperiali al nostro Paese", riferendosi alle azioni e alla retorica degli Stati Uniti.
Le firme dei cubani "per la patria e per la pace"
Durante il raduno, le autorità hanno affermato di aver raccolto più di sei milioni di firme di cubani "per la patria e per la pace" nelle ultime sei settimane. Gli oppositori, tuttavia, hanno messo in discussione il metodo con cui sono state raccolte le firme.
La televisione di Stato ha mostrato altre migliaia di persone radunatesi in altre città cubane.