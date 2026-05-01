Florida: giustiziato dopo mezzo secolo nel braccio della morte

AGI - James Hitchcock, 70 anni, è stato giustiziato giovedì sera in Florida con un’iniezione letale, dopo aver trascorso quasi mezzo secolo nel braccio della morte per l’omicidio della tredicenne Cynthia Driggers, sua nipote acquisita, avvenuto nel 1976. La condanna a morte era stata emessa nel 1977.
Una delle detenzioni più lunghe nel braccio della morte USA
Hitchcock, che ha sempre proclamato la propria innocenza, è stato dichiarato morto alle 18:12 locali (22:12 GMT) nel carcere statale di Raiford, come confermato dal Dipartimento di Correzione della Florida. Con quasi 50 anni trascorsi in attesa dell’esecuzione, il suo caso rappresenta uno dei periodi più lunghi nel braccio della morte negli Stati Uniti.
Un’altra esecuzione lo stesso giorno in Texas
La sua non è stata l’unica esecuzione negli Stati Uniti nella giornata di giovedì: un secondo condannato è stato messo a morte in Texas, segnando una delle rare giornate con più esecuzioni nel Paese.