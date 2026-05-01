Istanbul, centinaia di arresti alla manifestazione del 1 maggio

AGI - Almeno 370 persone sono state arrestate venerdì a Istanbul durante le celebrazioni del Primo Maggio. Lo riferisce un'associazione di avvocati presente sul posto. "Alle 14:00 (le 12 in Italia), secondo le nostre informazioni, il numero delle persone in stato di fermo aveva raggiunto quota 370", ha dichiarato l'organizzazione per i diritti umani CHD su X.
Migliaia di manifestanti hanno partecipato alle celebrazioni del Primo Maggio in Turchia, nonostante il massiccio dispiegamento di polizia nella capitale, Ankara, e a Istanbul, completamente bloccata. Secondo l'Ordine degli Avvocati CHD, presente sul posto, nel primo pomeriggio "la polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni con veicoli antisommossa contro la folla".
Piazza Taksim al centro delle proteste
Le forze di sicurezza miravano a impedire ai manifestanti di raggiungere Piazza Taksim, epicentro delle proteste di Istanbul, chiusa agli assembramenti dal 2013, anno di una serie di manifestazioni antigovernative.
Arrestato un leader sindacale
Un leader sindacale, Basaran Aksu, è stato arrestato dopo aver denunciato il blocco: "Non si può chiudere una piazza ai lavoratori della Turchia. Tutti usano Piazza Taksim per cerimonie e celebrazioni ufficiali. Solo i lavoratori, gli operai, i poveri vengono esclusi". Le immagini trasmesse dal canale di opposizione Halk Tv mostravano anche il presidente del Partito dei Lavoratori di Turchia, Erkan Bas, mentre veniva aggredito con lo spray al peperoncino. "Il governo parla 365 giorni all'anno, quindi lasciamo che i lavoratori parlino delle difficoltà che affrontano almeno per un giorno all'anno", ha dichiarato.
I sindacati e le associazioni avevano indetto manifestazioni con lo slogan "Pane, Pace, Libertà", mentre l'inflazione ufficiale rimane al di sopra del 30% – e addirittura al 40% a Istanbul, secondo la Camera di Commercio – e le autorità effettuano regolarmente ondate di arresti contro l'opposizione parlamentare e la stampa.
Arresti preventivi e sciopero della fame
Dall'inizio della settimana, diverse decine di persone sono state arrestate in vista del Primo Maggio. Ad Ankara, il centinaio di minatori di carbone che da nove giorni erano in sciopero della fame per rivendicare il pagamento dei salari sono stati acclamati mentre si univano alla marcia, particolarmente numerosa, composta da giovani e presidiata da un nutrito contingente di polizia.
Istanbul in lockdown e manifestazione autorizzata
Come di consueto, Istanbul è stata messa in lockdown a partire dalla notte fonda, con i quartieri centrali sul lato europeo completamente circondati da barriere metalliche e la sospensione delle linee di metropolitana, autobus e tram. Contemporaneamente, una manifestazione autorizzata sul lato asiatico del Bosforo, indetta dai sindacati, ha radunato pacificamente diverse migliaia di persone.