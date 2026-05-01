Ancora guai per Britney Spears: accusa di guida in stato ebbrezza

AGI - La cantante Britney Spears è stata formalmente accusata da un tribunale californiano di guida sotto l'influenza di alcol e droghe ma potrebbe evitare il carcere con un patteggiamento. Lo riferisce la procura.
I dettagli dell'accusa e l'udienza
L'atto d'accusa non specifica quale sostanza la popstar quarantaquattrenne avesse assunto al momento dell'arresto, avvenuto all'inizio di marzo. L'udienza preliminare è prevista lunedì in un tribunale della contea di Ventura, al confine con la contea di Los Angeles. Spears non è tenuta a presenziare all'udienza poiché si tratta di un reato minore e potrà essere rappresentata dal suo avvocato, hanno dichiarato i magistrati inquirenti in un comunicato.
Il ricovero e i precedenti legali
Dopo l'arresto Spears è stata ricoverata in una clinica di riabilitazione. A seguito di un crollo nervoso nel 2007, la cantante era stata posta sotto la tutela del padre Jamie Spears, revocata da un tribunale di Los Angeles nel 2021 in seguito alla forte mobilitazione pubblica a sostegno della campagna "Free Britney".
Le rivelazioni in "The Woman in Me"
Nella sua autobiografia del 2023 "The Woman in Me", Spears ha affermato di non aver mai fatto uso di droghe pesanti e di non aver avuto problemi di alcolismo, ma ha ammesso di aver assunto Adderall, il farmaco per la cura dell'Adhd.