Un arresto per l'omicidio del pizzaiolo italiano a Ibiza

AGI - La Guardia Civil spagnola ha arrestato il presunto assassino di Francesco Sessa, il 35enne pizzaiolo italiano accoltellato a morte ieri pomeriggio a Ibiza, nella zona turistica della Playa d'en Bossa a Sant Josep de sa Talaia.
Si tratta di un altro italiano un 45enne originario di Avellino, che è stato fermato dagli agenti poche ore dopo, intorno alle 21,30, ha riferito il Diario de Ibiza. I media locali hanno riferito che una delle ipotesi è che l'aggressione sia legata a questioni di droga e la vittima sarebbe stata vista discutere con il presunto assassino e con un'altra persona poco prima dell'aggressione.
L'uomo ucciso è un pizzaiolo originario di Pagani, in provincia di Salerno che da un anno viveva e lavorava a Ibiza.
Fatale la ferita al torace
Secondo il SAMU061 (il servizio di emergenza medica locale), la vittima è stata accoltellata al lato sinistro del torace. All'arrivo, l'équipe medica lo ha trovato in arresto cardiaco. "Nonostante tutti i tentativi di stabilizzare il paziente, alla fine è deceduto a causa delle ferite riportate", si legge in una nota. Sul luogo dell'aggressione la Guardia Civil.