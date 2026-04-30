Via smalti e gel glitter, l'Ue cambia la cosmetica

AGI - Una piccola rivoluzione nella cosmetica. È quella in arrivo il 1 maggio, con l’entrata in vigore del regolamento Ue che introduce limitazioni anche severe sulla presenza di alcune sostanze nei prodotti cosmetici.
Nello specifico, il regolamento 78/2026 adottato lo scorso 12 gennaio dalla Commissione, infatti, riconosce come sostanze potenzialmente pericolose per la salute (cosiddette Cmr: cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) alcuni prodotti presenti nei cosmetici, su cui verranno imposti limiti severi.
Effetti immediati sui prodotti
L’impatto sarà immediatamente visibile: via subito dagli scaffali, ad esempio, molti smalti glitterati o gel effetto metallico, a causa delle restrizioni imposte sulla presenza dell’argento in questi prodotti. Resta ancora consentito invece, in piccole quantità (0,2%), in rossetti, ombretti e lucidalabbra.
Profumi e limiti alle fragranze
A pagarne le conseguenze anche diversi profumi, a causa dei limiti molto severi imposti all’Hexyl Salicylate, presente in molte fragranze che ora saranno quindi meno “forti”. In particolare, la concentrazione verrà ridotta fino al 2% nei profumi, a un massimo di 0,5% nei prodotti a risciacquo (shampoo, bagnoschiuma), allo 0,3% in creme e lozioni e allo 0,001% in dentifrici e collutori, mentre per i prodotti per minori di 3 anni sarà quasi del tutto vietata.
Restrizioni sui conservanti
Restrizioni anche per il Bifenil-2-olo, un conservante, che resterà consentito ma verrà proibito in spray, aerosol e in prodotti per la bocca come dentifrici e collutori. In altri prodotti la sua concentrazione sarà ridotta (massimo 0,2% in prodotti da risciacquare, 0,15% per quelli leave-on).
Divieti e controlli
Il divieto che entrerà in vigore da domani renderà tutti i prodotti non conformi fuori dal mercato già da subito: non potranno essere più venduti, utilizzati nei saloni e nemmeno tenuti a uso professionale o privato, rendendo anche le scorte inutilizzabili. Sono previsti anche controlli per verificare l’adeguamento alle nuove norme.