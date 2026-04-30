Quante sono e dove sono le basi Usa in Italia

AGI - Con circa 120 installazioni di diversa natura e gestione presenti sul territorio, l’Italia è uno dei Paesi con la concentrazione più alta di strutture militari americane in tutta Europa.
Le basi americane in Italia sono state installate a partire dal 1951 grazie a una serie di accordi bilaterali tra Roma e Washington, con cui l’Italia ha concesso alle forze armate Usa il suo territorio. Formalmente le basi rientrano all’interno della sovranità italiana, mentre agli Stati Uniti spetta il controllo operativo.
Presenza militare e tipologie di basi
I militari americani sul territorio italiano sono circa 13 mila, impegnati in servizi di logistica, intelligence, unità operative e comando. Le tipologie si dividono in basi Nato gestite dall’alleanza, basi italiane messe a disposizione della Nato e basi a comando condiviso tra Italia, Stati Uniti e Nato.
Le principali basi Nato
Le basi Nato sono quelle di Aviano in Friuli, Sigonella in Sicilia, Caserma Ederle e Base Del Din in Veneto, Camp Darby in Toscana, la Naval Support Activity in Campania e Lazio e Ghedi in Lombardia.
Sigonella e Aviano
La base forse più nota è quella di Sigonella, definita la portaerei del Mediterraneo, teatro nel 1985 dello scontro tra il governo Craxi e l’amministrazione Reagan durante la crisi dell’Achille Lauro. Sigonella è una base mista, sotto controllo italiano ma utilizzata dalla Marina e dall’Aeronautica americana, e ospita droni MQ-9 Reaper e velivoli EP-3.
Altra base di primo piano è quella di Aviano, utilizzata come hub di rifornimento per i raid aerei in Iraq, Afghanistan, Kosovo e Libia. È una delle più grandi basi aeree USA in Europa e ospita il 31esimo Fighter Wing con caccia F-16 e probabilmente testate nucleari B61-4.
Armi nucleari e basi chiave
Testate nucleari americane dovrebbero essere presenti anche nella base di Ghedi, in provincia di Brescia, informazione top secret. Tra le basi chiave figurano anche Camp Darby in provincia di Pisa, Camp Ederle e Caserma Del Din in provincia di Vicenza.
Sud Italia e comando Nato
L’Italia del Sud, oltre a Sigonella, ospita le infrastrutture del Naval Support Activity, le forze navali americane in Europa, divise tra Lazio e Campania, a Gaeta e Napoli. La base di Gaeta durante la guerra nei Balcani negli anni ’90 ospitò il comando della Theodore Roosevelt.
Altre strutture militari
Altre strutture americane sono presenti a Solbiate Olona (provincia di Varese), Poggio Renatico nel Ferrarese, La Spezia in Liguria, nella tenuta di Tombolo in Toscana, alla Cecchignola e a Gaeta nel Lazio, a Mondragone e Napoli in Campania, a Taranto in Puglia e a Trapani Birgi.
Centri segreti e sistema MUOS
A Napoli ha sede uno dei due centri di comando Nato, la base dei sommergibili statunitensi nel Mediterraneo e il comando delle forze aeree e dei marines. Oltre alle basi operative esistono circa 100 strutture tra centri di ricerca, depositi, poligoni e stazioni di telecomunicazione, oltre a una ventina di basi segrete. Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ospita il sistema MUOS, che monitora anche il Medio Oriente tramite radar e satellite.
Extraterritorialità
Tutte le basi godono di extraterritorialità e non sono soggette all’ordinamento giuridico della nazione ospitante: tutto ciò che accade al loro interno è coperto da segreto, così come il numero delle forze presenti.