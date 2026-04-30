Trump minaccia la chiusura delle basi tedesche da cui comanda l'Europa e l'Africa

AGI - Il presidente americano, Donald Trump, è tornato a minacciare di ritirare le truppe statunitensi dalla Germania. Sarebbe un duro colpo non solo per Berlino ma per tutta l'Europa.
La presenza militare americana in Germania risale alla Seconda Guerra mondiale, nel 1945. Quando il regime nazista si arrese, c'erano 1,6 milioni di soldati americani nel Paese, un numero che si ridusse entro un anno a meno di 300 mila, principalmente impegnati nella gestione della zona di occupazione americana. La presenza statunitense continuò a ridursi fino alla Guerra Fredda, quando la missione si evolse dalla denazificazione alla ricostruzione della Germania come baluardo contro l'Urss. Le basi divennero elementi permanenti con la fondazione della Nato e della Repubblica Federale Tedesca (Germania Ovest) nel 1949.
Il sistema delle basi durante la guerra fredda
Al culmine della Guerra Fredda, gli Stati Uniti gestivano circa 50 basi principali e oltre 800 siti in Germania, che spaziavano da enormi aeroporti militari e caserme a postazioni di ascolto. Molte sono state chiuse dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989 e il crollo dell'Urss due anni dopo.
Truppe e comunità americane tra anni sessanta e ottanta
Negli anni '60, '70 e '80, il numero di truppe statunitensi in Germania superava spesso le 250 mila unità, con centinaia di migliaia di familiari che vivevano all'interno e nei dintorni delle basi, che finirono per assomigliare a vere e proprie città americane autosufficienti, con scuole, negozi e cinema propri.
I numeri attuali della presenza militare
Secondo il Defense Manpower Data Center statunitense, alla fine dello scorso anno le forze armate statunitensi contavano 68 mila militari in servizio attivo assegnati in modo permanente alle basi d'oltremare in Europa, di cui poco più della metà, di stanza in Germania.
Le principali installazioni strategiche
Questi militari sono distribuiti in un numero di basi che varia da 20 a 40, tra cui i quartier generali di Stoccarda del Comando europeo (Eucom) e del Comando Africa (Africom), che coordinano le operazioni militari statunitensi nei due continenti. Cinque delle sette guarnigioni dell'esercito statunitense in Europa si trovano in Germania. Oltre a Stoccarda, le più grandi installazioni statunitensi includono la base aerea di Ramstein, quartier generale delle forze aeree statunitensi in Europa (Usafe), che ospita 8.500 militari. Grafenwohr, Vilseck e Hohenfels fanno parte della più grande area di addestramento militare statunitense in Europa, mentre la guarnigione di Wiesbaden è il quartier generale dell'esercito statunitense in Europa e Africa. Il centro medico di Landstuhl è il più grande ospedale militare statunitense al di fuori degli Stati Uniti.
Il nuovo ruolo delle basi americane
Il ruolo delle basi è cambiato radicalmente dalla Guerra Fredda: sono diventate siti di appoggio avanzati e hub logistici vitali per le operazioni militari statunitensi, lanciando e supportando guerre americane, tra cui quelle in Iraq, Afghanistan e, più recentemente, in Iran.