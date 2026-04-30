Blitz di Banksy a Londra, nuova statua a Waterloo Place

AGI - Una statua di Banksy spunta nel centro di Londra: è un uomo in abito elegante che cammina in avanti, con una bandiera che gli copre il volto. L’artista ha confermato che si tratta di una sua opera, piazzata al centro di Waterloo Place, a St James's, area progettata per celebrare l’imperialismo e il dominio militare del XIX secolo.
La scultura si trova vicino alle statue di Edoardo VII, Florence Nightingale e al Memoriale della Guerra di Crimea. Secondo quanto dichiarato alla Bbc dai rappresentanti di Banksy l’opera sarebbe stata installata nelle prime ore di ieri, prima che l’artista pubblicasse un video sul suo account Instagram poco fa. Sulla base di pietra della statua si intravedono, incise, le lettere B A N K S Y.
Il significato della statua
Molta gente si è radunata per fotografare la statua. James Peak, creatore della serie di podcast della BBC The Banksy Story, ha dichiarato: “Si tratta di un uomo di potere arrogante e con il petto in fuori, con la bandiera che gli oscura completamente la vista, motivo per cui sta per cadere dal piedistallo. Banksy – ha aggiunto – ha messo a segno un altro fantastico colpo, il posizionamento è assolutamente eccezionale. Non so come ci sia riuscito”. “Dobbiamo affrontare il fatto che la Gran Bretagna ha una storia imperialista piena di conquiste e parte di questa storia è quel tipo di nazionalismo estremo che Banksy aborrisce profondamente – ha proseguito Peak –. Ogni sua opera è una campagna”.
Non è la prima volta che Banksy, la cui vera identità non è ufficialmente nota, ha installato una statua a Londra. Nel 2004, The Drinker, una rivisitazione sovversiva de Il Pensatore di Rodin, apparve su Shaftesbury Avenue prima di essere rubata poco dopo.
Altre opere recenti a Londra
A dicembre, a Bayswater è apparso un murale raffigurante due bambini sdraiati a terra, mentre a settembre l’artista ha affermato di aver dipinto sul complesso della Royal Courts of Justice una scena con un manifestante sdraiato a terra con in mano un cartello insanguinato, mentre un giudice lo sovrasta brandendo un martelletto. Nel 2024, lo street artist ha creato un percorso di animali nella capitale britannica con opere raffiguranti una capra, elefanti, un gorilla, scimmie, piranha, un rinoceronte e pellicani. Ogni volta, le opere sembrano essere state installate di nascosto e successivamente la loro attribuzione è stata confermata sul suo account Instagram.