Trump nei passaporti: negli Usa l’edizione limitata

AGI - Un'immagine di Donald Trump apparirà presto in alcuni passaporti statunitensi, hanno dichiarato alcuni funzionari governativi. Trump sarebbe così il primo presidente statunitense in carica ad essere raffigurato nei documenti di viaggio degli americani.
Il Dipartimento di Stato ha dichiarato che offrirà il passaporto in edizione limitata per celebrare il 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti di quest'anno.
Il dipartimento ha anche pubblicato sui social media un campione del passaporto, che presenta Trump dall'aspetto severo sovrapposto alla Dichiarazione del 4 luglio 1776. Al di sotto della sua immagine compare la sua firma in oro. Un secondo passaporto in edizione limitata mostrerà invece un dipinto storico dei Padri Fondatori degli Stati Uniti.
"Mentre gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario dell'America a luglio, il Dipartimento di Stato si sta preparando a rilasciare un numero limitato di passaporti statunitensi appositamente progettati per commemorare questa occasione storica", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato, Tommy Pigott.