Londra, accoltellate due persone della comunità ebraica

AGI - Due persone appartenenti alla comunità ebraica sono state accoltellate a Golders Green, nella zona nord di Londra. Il presunto autore, armato di coltello, avrebbe tentato di accoltellare altri ebrei presenti nella zona. Lo riportano i media britannici.
Shomrim, l'organizzazione di sicurezza della comunita' ebraica, ha dichiarato di essere intervenuta immediatamente e di aver fermato un sospetto. Successivamente l'uomo è stato immobilizzato con un taser dalla Polizia intervenuta in un secondo momento. Le vittime sono state curate da Hatzola, l'organizzazione di volontariato no-profit che fornisce servizi di primo soccorso medico e trasporto in ambulanza, operando principalmente all'interno delle comunita' ebraiche, il cui servizio di ambulanze era stato incendiato il mese scorso sempre a Londra.
Starmer: profondamente preoccupante
Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha affermato che l'episodio è "profondamente preoccupante".
Starmer ha dichiarato ai parlamentari che è in corso un'indagine di polizia e che "dobbiamo essere tutti assolutamente chiari nella nostra determinazione a contrastare qualsiasi reato di questo tipo".
"Oggi a Golders Green si è verificato un attacco con un coltello. Il sospettato è stato arrestato", ha confermato il Jewish Community Security Trust (CST).
"Due vittime sono state accoltellate e sono state soccorse da Hatzola", ha dichiarato l'associazione Shomrim North West London, un servizio di emergenza volontario di Golders Green, aggiungendo che l'uomo era "armato di coltello e ha tentato di accoltellare persone di fede ebraica".