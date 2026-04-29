Telefonata Putin-Trump. Lo zar: 'L'Accordo per la fine della guerra è ormai vicino'

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin ha sentito al telefono al suo omologo americano Donald Trump e si è detto pronto a dichiarare una tregua per il periodo del Giorno della Vittoria, il 9 maggio. Lo ha riferito la Tass. Putin ha inoltre assicurato a Trump che un accordo per risolvere il conflitto in Ucraina è ormai vicino. La conversazione di oltre 90 minuti è stata "amichevole, franca e concreta", ha sottolineato il consigliere del presidente russo Yuri Ushakov.
Putin a Trump, accordo per fine guerra vicino
Nel corso della telefonata di oggi, il presidente russo ha assicurato "che gli obiettivi dell'operazione militare speciale saranno raggiunti, ma che la Russia preferirebbe farlo attraverso i negoziati", ha riferito sempre Ushakov.
Putin ha illustrato al presidente americano la situazione "nella zona dell'operazione militare speciale, dove le truppe russe stanno mettendo alle strette il nemico", ha raccontato ancora il consigliere del Cremlino, e accusato gli ucraini di "metodi puramente terroristici negli attacchi contro obiettivi civili". Il presidente russo ha anche riferito al suo omologo che Mosca ha consegnato all'Ucraina più di 20.000 salme di caduti, mentre ne ha ricevute dall'Ucraina poco più di 500.
Trump, mia idea la tregua con Kiev
Trump ha riferito di essere stato lui a suggerire a Vladimir Putin una tregua in Ucraina in occasione della giornata della Vittoria, il 9 maggio. "Ho parlato a lungo con il presidente Putin", ha raccontato Trump durante l'incontro con l'equipaggio di Artemis II alla Casa Bianca. "Gli ho suggerito di fare per un pochino un cessate il fuoco e credo che potrebbe farlo". Lo ha annunciato gia'?", ha chiesto. "Anche se fosse solo una tregua breve, ci sono cosi' tanti morti...", ha aggiunto.
"'Prima che mi aiuti tu, voglio far finire la tua guerra'", ha riferito di avere detto al presidente russo riguardo all'Ucraina. "Credo che fosse pronto a un accordo già tempo, ma qualcuno glielo ha reso difficile", ha aggiunto Trump.
Lo zar condanna l'attentato a Trump ed apprezza il cessate il fuoco in Iran
Putin ha espresso a Donald Trump "parole di sostegno in seguito all'attentato che condannato con fermezza" oltre all'apprezzamento per il cessate il fuoco in Iran e messo in guardia il presidente americano sui rischi di prolungare la guerra magari con un'invasione di terra.
"Putin considera la decisione di Donald Trump di estendere il cessate il fuoco con l'Iran giusta, poichè questo dovrebbe dare una possibilità ai negoziati e in generale aiutare a stabilizzare la situazione", ha detto Ushakov. Quanto al futuro, vi sarebbero "conseguenze estremamente nefaste nel caso in cui gli Stati Uniti e Israele ricorressero nuovamente all'uso della forza in Medio Oriente", ha spiegato Ushakov citando il presidente russo. E "un'operazione terrestre contro l'Iran sarebbe del tutto inaccettabile e pericolosa", ha ammonito Putin.