Verdure, ravioli e pesce alla cena con Re Carlo III. Il menù di Melania

AGI - Vellutata di verdure, ravioli alle erbe e sogliola alla mugnaia. Sono alcuni dei piatti scelti dalla First Lady Melania Trump per la cena di Stato con Re Carlo III e la Regina Camilla. La First Lady, si legge in una nota, ha "guidato i preparativi per la cena".
Il menu prevede una vellutata di verdure dell'orto con cuori di palma, scalogno tostato e micro-menta. Si passa poi ai ravioli alle erbe primaverili, ricotta, spugnole ed emulsione di parmigiano per finire con una sogliola alla mugnaia. Per il dessert è stato scelto un cremoso alla vaniglia e miele della Casa Bianca, gateau al cioccolato senza farina, joconde alle mandorle e gelato alla crème fraîche.
Vini, musica e decorazioni floreali
I vini sono stati poi selezionati "onorando l'eredità condivisa e l'amicizia duratura tra Stati Uniti e Regno Unito, e celebrando l'eccellenza dell'enologia americana contemporanea". L'intrattenimento è stato affidato ai musicisti militari degli Stati Uniti provenienti da Marina, Esercito e Aeronautica, tra cui la United States Marine Band, lo United States Army Chorus, lo United States Army Strings, le United States Army Herald Trumpets, gli United States Air Force Singing Sergeants e lo United States Air Force Strings mentre per gli addobbi floreali e le decorazioni l'allestimento della serata riflette l'apprezzamento condiviso per i giardini. I fiori di ciliegio accolgono gli ospiti all'ingresso del Grand Foyer. I tavoli, rivestiti con tovaglie plissettate verdi, sono adornati con fioriture stagionali di lillà, ranuncoli, phlox e mughetti, "sottolineando la bellezza della primavera".
Le ceramiche artigianali e gli ospiti d'onore
I tavoli sono apparecchiati con oltre 250 pezzi di vermeil della collezione della Casa Bianca, insieme a ceramiche artigianali realizzate da illustri artigiani americani, tra cui Ben Wolff. Il servizio del "Clinton Anniversary" è presentato accanto a menu dipinti a mano, con portate servite su porcellane appartenenti alle collezioni delle amministrazioni Clinton e Bush.
Tra gli ospiti invitati figuravano il capo di Apple Tim Cook, Jeff Bezos di Amazon, Jensen Huang di Nvidia e il golfista Rory McIlroy, nato nell'Irlanda del Nord e vincitore di due Masters.