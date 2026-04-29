Italiano di 30 anni ucciso a Ibiza con una coltellata al torace

AGI - Un italiano di 30 anni è morto oggi a Ibiza per una ferita da coltello: lo scrivono i giornali locali. Il tragico episodio è avvenuto poco dopo le 16:30 a Platja d'en Bossa. L'uomo, colpito al torace, si è accasciato in strada. I paramedici hanno tentato di rianimarlo per circa un'ora, ma non sono riusciti a salvargli la vita.
"La vittima presentava una ferita da arma da taglio molto brutta", hanno commentato alcuni testimoni presenti sul posto. Circostanza poi confermata dal servizio di emergenza medica SAMU 061, che ha spiegato che l'uomo è stato colpito all'altezza del lato sinistro del torace. L'aggressore è subito fuggito.
La chiamata ai soccorsi
A chiamare i soccorsi è stata una donna che aveva appena parcheggiato in strada ed era rimasta nella sua auto, intenta a ingannare il tempo guardando il cellulare. All'improvviso, dopo aver sentito un botto nella parte posteriore della vettura, è scesa per vedere cosa fosse successo e ha visto l'uomo cadere a terra, pieno di sangue.