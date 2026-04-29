Porta il cadavere in banca per dimostrare che la sorella è morta

AGI - In India, nello Stato dell'Odisha, la cronaca ha appena superato la soglia dell'immaginabile, trasformando una bega amministrativa in una scena che persino un regista di horror grottesco avrebbe faticato a scrivere. Un uomo, stritolato dagli ingranaggi di una burocrazia che esige carte anche davanti all'evidenza della polvere, ha deciso che se il certificato di morte non bastava, o meglio, non esisteva, allora sarebbe stato il corpo stesso della sorella a parlare per lei.
La vicenda, che sta facendo il giro del mondo dopo essere rimbalzata tra le agenzie PTI e AFP, ha i contorni di un dramma rurale che sfocia nel surreale. Tutto nasce da un conto in banca bloccato. Alla morte della sorella, l'uomo si è presentato nell'istituto di credito per poter accedere ai risparmi necessari, probabilmente, a sostenere la famiglia o a coprire le spese del rito funebre.
Il muro della burocrazia
Ma la risposta della filiale è stata quella di un muro di gomma: senza il certificato di morte ufficiale, per la banca la donna era ancora tecnicamente in vita, e i soldi restavano sotto chiave. In un mix di rabbia cieca e pragmatismo disperato, l'uomo è tornato al villaggio, ha imbracciato una vanga e ha riportato alla luce ciò che la terra aveva già accolto.
Il gesto estremo
Ha caricato il cadavere della congiunta e lo ha trascinato fin davanti agli impiegati della banca. Un "eccola qui" silenzioso e terribile, un estremo atto di protesta contro un sistema che preferisce un timbro su un foglio alla realtà biologica.
L'intervento delle autorità
L'episodio non è però solo un aneddoto macabro da leggere sotto l’ombrellone. Il Governatore dell’Odisha ha immediatamente ordinato un’inchiesta formale, mentre la polizia è dovuta intervenire per garantire che il corpo ricevesse, per la seconda volta, una digna sepoltura nel cimitero locale.
Gli invisibili dello Stato
Il caso solleva il velo su una piaga profonda del subcontinente: nonostante l'India imponga per legge la registrazione di nascite e decessi, nelle zone rurali più remote la documentazione ufficiale è ancora un miraggio. Milioni di persone nascono, vivono e muoiono nell'ombra amministrativa, diventando "invisibili" per lo Stato proprio nel momento in cui avrebbero più bisogno di tutele.
Una lezione amara
Questa volta, però, l'invisibilità è stata squarciata da un gesto che urla vendetta. Se la lezione della burocrazia è che non esisti senza un modulo, la risposta dell'uomo dell'Odisha è stata che la morte, quella vera, non ha bisogno di firme per essere tragicamente reale.
Lo shock e le domande aperte
Resta da capire se, dopo lo shock e l'indagine, i vertici bancari e le autorità locali riusciranno finalmente a guardare in faccia la realtà, senza aspettare che sia un cadavere a presentarsi allo sportello.