Giappone-bruciato-moglie-zoo

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Giappone: uomo accusato di aver bruciato la moglie in un inceneritore di uno zoo
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Giappone: uomo accusato di aver bruciato la moglie in un inceneritore di uno zoo

Il corpo della donna non è mai stato ritrovato e, secondo i media nipponici, suo marito avrebbe ammesso di aver utilizzato "per alcune ore" l'inceneritore
Francesco Russo
Zoo di Asahikawa, Giappone
Masaki FURUMAYA / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP - Zoo di Asahikawa, Giappone
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AGI - Un dipendente dello zoo di Asahiyama, nel Giappone settentrionale, è stato interrogato dalla polizia con l'accusa di aver ucciso la moglie e di averne bruciato il cadavere nell'inceneritore della struttura.

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Gli indizi

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Il corpo della donna non è mai stato ritrovato e, secondo i media nipponici, suo marito avrebbe ammesso di aver utilizzato "per alcune ore" l'inceneritore, normalmente impiegato per rifiuti e carcasse di animali, per farlo scomparire. Le indagini hanno costretto lo zoo a posticipare a venerdì la riapertura, prevista per oggi.

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