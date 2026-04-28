Russia: il giallo dei 23 manager morti dall'inizio della guerra

AGI - In Russia continua la serie di morti di alti dirigenti e uomini d'affari che ha travolto il paese poco dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.
Serghei Loiter, di 42 anni, è annegato mentre pescava nel fiume Volga nei pressi di Volgograd. Dal 2022 al 2024, l'uomo ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale di Yandex, il Google russo, e negli ultimi due anni ha lavorato per Yango, la divisione internazionale del colosso russo di internet.
Le ultime morti misteriose in Russia
Secondo i media locali, il corpo di Leutner è stato identificato tra quelli di tre pescatori scomparsi alla fine della scorsa settimana. Insieme al manager sono annegati anche l'imprenditore edile di Volgograd Serghei Nazarov (il cui corpo risulta ancora disperso) e il suo autista personale, Igor Prokhorov.
Il corpo di Prokhorov è stato ritrovato per primo. "Presentava ferite alla testa. Sembra che si siano ribaltati o abbiano urtato qualcosa", ha dichiarato una fonte alla testata locale V1.ru.
Il giallo dei top manager trovati senza vita
Leutner è almeno il ventesimo dirigente di alto livello a morire in Russia in circostanze misteriose dall'inizio della guerra. Lo scorso settembre è stato ritrovato il corpo decapitato di Aleksei Sinitsyn, Ceo della società mineraria di sali di potassio e magnesio K-Potash Service.
Ad agosto sono state segnalate le morti di Dmitri Osipov, presidente del consiglio di amministrazione di Uralkali, e di Mikhail Kenin, fondatore e principale azionista del Gruppo Samolet, il più grande sviluppatore immobiliare russo. Le cause della loro morte rimangono ignote.
Il picco dei decessi nel 2022
Il picco delle morti misteriose si è verificato nel 2022: a gennaio, il 60enne Leonid Shulman, responsabile del dipartimento trasporti di Gazprom Invest, è stato trovato morto in un quartiere residenziale di lusso nella regione di Leningrado. Un mese dopo, i corpi di Vladislav Avaev, ex vicepresidente di Gazprombank, insieme a quelli della moglie e della figlia, sono stati ritrovati in un appartamento di Mosca.
I casi legati a Gazprom e Lukoil
Nel luglio del 2022, il corpo di Yuri Voronov, 61 anni, amministratore delegato della società di trasporti Astra Shipping, che lavorava ai contratti di Gazprom nell'Artico, è stato ritrovato nell'esclusivo complesso residenziale di Morskie Terrasy, sul Golfo di Finlandia. È morto a causa di un colpo d'arma da fuoco alla testa.
Nell'autunno del 2022, Ravil Maganov, 67 anni, presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil, cadde da una finestra dell'Ospedale Clinico Centrale del Dipartimento di Gestione del Patrimonio Presidenziale di Mosca. Il suo successore, Vladimir Nekrasov, 66 anni, morì un anno dopo per "insufficienza cardiaca acuta".
Nel marzo 2024, Vitaly Robertus, vicepresidente di Lukoil, morì all'età di 53 anni, ricorda il Moscow Times. L'azienda non ha reso note le cause e le circostanze della morte del dirigente.
Morti in Russia e all'estero
Sempre nel 2022, Serghei Protosenya, ex dirigente della società energetica Novatek, è stato trovato morto, ucciso a colpi d'arma da fuoco, in una villa in Spagna, mentre Aleksander Tyulyakova, dirigente della divisione finanziaria di Gazprom, è stato trovato morto nel garage di una casa vicino a San Pietroburgo. Pavel Pchelnikov, direttore della comunicazione di Digital Logistics (Ferrovie Russe), è stato trovato con segni di suicidio sul balcone del suo appartamento a Mosca.
Pavel Antov, fondatore di Vladimirsky Standard, è caduto dalla finestra di un hotel in India, e Ivan Pechorin, direttore della Far East and Arctic Development Corporation, è caduto da una barca durante una crociere vicino all'isola di Russky.