Crans-Montana, legali: da video dubbi su versione della Moretti

AGI - Immagini "dure e toccanti" che "confermano i dubbi sulla ricostruzione di Jessica Moretti". Fabrizio Ventimiglia, Marco Giannone e Davide Zaninetta, legali di una ragazza ferita al 'Le Constellation', sintetizzano lo stato d'animo e gli spunti investigativi dopo la visione delle immagini della strage nel locale di Crans-Montana messe a disposizione dagli inquirenti.
Questo pomeriggio abbiamo visionato le immagini della strage del primo gennaio al Le Constellation. Si tratta di immagini estremamente dure, toccanti e difficili da commentare ma che segnano un passaggio cruciale nelle indagini e che confermano i dubbi già emersi sulla veridicità della ricostruzione offerta da Jessica Moretti nel corso delle sue audizioni - commentano -.
La dinamica dei fatti e le criticità
Dai video emerge una dinamica molto chiara che contrasta con quanto finora dichiarato da Jessica Moretti sia con riferimento al momento dell'innesco dell'incendio sia con riferimento ai momenti immediatamente successivi. Si colgono, inoltre, evidenti criticità nella gestione dell'emergenza, con personale non adeguatamente formato che mostra difficoltà concrete anche nell'individuazione degli estintori.
Sono pochi, drammatici secondi durante i quali chi avrebbe dovuto avere quantomeno il senso di responsabilità di avvisare e informare tutti gli avventori del locale del pericolo è tra i primi a scappare.