Morso da un cobra, muore un turista tedesco in Egitto

AGI - Un turista tedesco è morto dopo essere stato morso da un serpente che gli si è infilato nei pantaloni mentre assisteva a uno spettacolo in Egitto, durante una vacanza in famiglia.
Lo ha reso noto la polizia tedesca, secondo cui l'uomo, un 57enne di Unterallgaeu, in Baviera, in vacanza con due familiari, stava guardando lo spettacolo di incantatori di serpenti in un hotel di Hurghada, popolare località balneare sul Mar Rosso, all'inizio di aprile.
I cobra 'appesi' al collo degli spettatori
I due rettili coinvolti, presumibilmente cobra, erano stati messi al collo degli spettatori, ha riferito la polizia dello stato della Baviera meridionale.
Il morso del cobra durante l'esibizione
"L'incantatore ha poi lasciato che uno dei serpenti si infilasse nei pantaloni" del turista, ma il rettile lo ha morso a una gamba.
I soccorsi e le indagini
La vittima è stata portata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. La polizia e la procura tedesche stanno indagando e sono in attesa dei risultati degli esami tossicologici.