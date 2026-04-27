Singapore: lecca cannuccia al distributore,18enne rischia carcere

AGI - A Singapore, un diciottenne francese è stato accusato di disturbo della quiete pubblica, dove rischia il carcere per aver leccato una cannuccia prima di reinserirla in un distributore automatico di bevande. Lo si apprende da una serie di documenti del tribunale diffusi oggi dai media locali.
Il video su Instagram e l'accusa di disagio pubblico
Didier Gaspard Owen Maximilien, questo il nome del giovane imputato, si è filmato mentre compiva l'atto incriminato il 12 marzo e ha poi pubblicato il video su Instagram, consapevole che ciò "avrebbe potuto causare disagio pubblico", affermano i documenti giudiziari. Il giovane, in possesso di un visto studentesco per Singapore, rischia fino a tre mesi di carcere e una multa.
Danni alla società iJooz
È inoltre perseguito per aver causato disturbo alla quiete pubblica: le autorità ritengono che fosse consapevole che le sue azioni avrebbero potuto provocare "danni o perdite ingiustificate" a iJooz, la società che gestisce il distributore automatico e che ha dovuto sostituire 500 cannucce nel dispositivo in questione.
L'accusa a carico del 18enne prevede una potenziale pena detentiva fino a due anni e una multa.
Reazioni social e data dell'udienza
L'udienza e' fissata per il 22 maggio. Secondo il quotidiano singaporiano The Straits Times, il video del giovane "e' diventato virale in breve tempo, scioccando e allarmando gli utenti di internet".