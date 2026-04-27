Mosca sotto la neve: voli cancellati e allerta arancione

AGI - Voli cancellati, alberi sradicati dal peso della neve, temperature percepite intorno a -8 gradi: un colpo di coda dell'inverno ha colto di sorpresa oggi gli abitanti Mosca.
Caos negli aeroporti e danni in centro città
Decine di aerei sono rimasti a terra o partiti in ritardo dagli aeroporti moscoviti, con quello di Vnukovo che è stato il più colpito, secondo i media russi. Sotto il peso della coltre bianca, diversi alberi sono caduti nel centro della città, dove si vedono auto danneggiate e marciapiedi inagibili.
Allerta arancione e appello alla prudenza
"È tornato il vero inverno", ha commentato l'emittente televisiva russa Pervy Kanal. Il sindaco, Sergej Sobyanin, ha invitato i cittadini alla prudenza. Il Centro meteorologico russo ha dichiarato lo stato di allerta arancione nella capitale fino a domani mattina. Le autorità moscovite si aspettano un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con "forti precipitazioni" e "raffiche di vento fino a 23 metri al secondo".
Previsioni per il prossimo fine settimana
Per un miglioramento vero bisognera' aspettare il prossimo fine settimana, con sole e temperature che saliranno fino a oltre 20 gradi.