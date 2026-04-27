Il Giappone trema ancora: a Hokkaido terremoto di magnitudo 6.4

AGI - Dopo quella registrata ieri, una seconda scossa di terremoto ha colpito l'isola di Hokkaido, questa volta di magnitudo 6.4 sulla scala Richter. Lo ha riferito il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (GFZ), circa nove ore dopo un terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito la stessa isola settentrionale del Giappone.
Ieri il sisma è stato registrato nell'entroterra, nella prefettura di Hokkaido, con una profondità di 80 chilometri. Non sono stati segnalati danni a persone e non è scattata l'allerta tsunami.
Il sisma di una settimana fa
Un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito il Giappone settentrionale, secondo quanto riferito dall'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un'allerta tsunami per onde fino a tre metri. L'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica ha dichiarato che Tokyo non ha segnalato "alcuna anomalia" nei suoi impianti nucleari.
Un Paese ad alto rischio sismico
Il Giappone è uno dei Paesi sismicamente più attivi al mondo, situato sopra quattro importanti placche tettoniche lungo il margine occidentale dell'Anello di Fuoco del Pacifico. L'arcipelago, che ospita circa 125 milioni di persone, è soggetto in genere a circa 1.500 scosse all'anno e rappresenta circa il 18% dei terremoti nel mondo.
Il precedente del 2011
La stragrande maggioranza è di lieve entità, sebbene i danni che provocano varino a seconda della loro posizione e della profondità a cui si verificano. Nel 2011, un terremoto di magnitudo 9.0 ha innescato uno tsunami che ha causato 18.500 morti o dispersi e ha provocato una devastante fusione del nocciolo nella centrale nucleare di Fukushima. Complessivamente, più di 22.000 persone persero la vita durante il disastro.