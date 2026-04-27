Carlo III e Camilla da oggi a Washington. L'incontro con Trump

AGI - Re Carlo III e la regina Camilla iniziano oggi a Washington una visita di Stato in un contesto particolarmente delicato, all'indomani dell'attacco durante il gala dedicato ai corrispondenti, a cui partecipava il presidente Donald Trump e nel pieno delle tensioni legate al conflitto con l'Iran.
La visita, in programma dal 27 al 30 aprile, segna il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana e "si svolgerà come previsto", ha assicurato Buckingham Palace, poche ore dopo il tentativo di irruzione durante la cena con i rappresentanti dei media.
Trump: "Carlo III un uomo straordinario"
Trump ha espresso apprezzamento per il sovrano britannico, definendolo "un uomo straordinario" e "molto coraggioso", mentre Carlo III si è detto "molto sollevato" per il fatto che il presidente sia rimasto illeso.
L'agenda
Il programma prevede lunedì un incontro informale alla Casa Bianca con tè e visita agli alveari. Martedì si terrà la giornata più protocollare, con cerimonia militare, colloqui nello Studio Ovale e un evento dedicato a istruzione e intelligenza artificiale con la first lady Melania Trump.
Sempre martedì, Carlo III dovrebbe intervenire al Congresso - primo sovrano britannico a farlo dal 1991 quando fu Elisabetta a parlare nel tempio della politica americana - con un discorso volto a valorizzare la relazione transatlantica. In serata è previsto un ricevimento alla Casa Bianca in formato ridotto, senza il tradizionale padiglione esterno.
Dopo una tappa a New York e una visita al memoriale dell'11 settembre, il viaggio si concluderà giovedì con il ritorno nell'area di Washington per una visita al cimitero nazionale di Arlington e la partecipazione a un evento pubblico in Virginia, prima di un ultimo incontro con i Trump e del rientro nel Regno Unito.
Le relazioni tra Londra e Washington
La visita ha anche un obiettivo politico implicito: rafforzare la "relazione speciale" tra Londra e Washington, messa sotto pressione dalle divergenze sulla guerra in Iran e dalle recenti critiche di Trump al governo britannico guidato da Keir Starmer. Il presidente americano, da tempo affascinato dalla monarchia britannica, ha definito il viaggio "fantastico" e ha ribadito il proprio rispetto per il sovrano.
Sul piano interno, Carlo III dovrà invece evitare che il viaggio alimenti polemiche nel Regno Unito, dove una parte dell'opinione pubblica lo considera troppo accomodante verso Trump. Sullo sfondo resta infine la vicenda legata a Jeffrey Epstein e ai rapporti con il principe Andrea, tema potenzialmente sensibile durante la visita.