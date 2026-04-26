L’Europa con Trump: 'Fuori la violenza dalla politica'

AGI - "Fuori la violenza dalla politica". I leader europei esprimono, in un coro unanime, solidarietà e vicinanza a Donald Trump dopo l’attentato sventato all’hotel Hilton di Washington durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca.
Von der Leyen: "La violenza non ha mai posto in politica"
"Sono sollevata nel sapere che Donald Trump e Melania Trump, così come tutti i partecipanti alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, stanno bene. La violenza non ha mai posto in politica". Lo scrive sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen commentando la sparatoria avvenuta a una cena con i corrispondenti della Casa Bianca, dove è rimasto ferito un agente. "Ringrazio la polizia e le forze di intervento per aver agito con prontezza, garantendo la sicurezza degli ospiti"
Meloni: "Vicinanza a Trump. No all'odio politico"
"Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al Presidente Trump, alla First Lady Melania, al Vice Presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie", sottolinea. "Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell'informazione. La difesa della civiltà del confronto deve restare l'argine invalicabile contro ogni deriva intollerante, a tutela dei valori che fondano le nostre Nazioni", conclude.
Starmer: "Scioccato dalla sparatoria"
Il premier britannico Keir Starmer si è detto "scioccato" dalla sparatoria al gala dei corrispondenti alla Casa Bianca e ha espresso il suo "immenso sollievo" per la sicurezza del presidente Donald Trump e degli altri partecipanti. "Qualsiasi attacco alle istituzioni democratiche o alla libertà di stampa deve essere condannato con la massima fermezza", ha dichiarato Starmer sul suo account X. La sparatoria di ieri sera è avvenuta meno di 48 ore prima dell'arrivo a Washington di Re Carlo III per una visita di Stato.
Macron: "Tutto il mio sostegno a Trump"
"L’attacco armato contro il presidente degli Stati Uniti di ieri sera è inaccettabile. La violenza non ha mai posto in democrazia. Esprimo a Donald Trump tutto il mio sostegno". Lo scrive sui social il presidente francese Emmanuel Macron esprimendo la sua solidarietà al presidente Usa per l'attacco subito ieri sera durante la cena con i corrispondenti della Casa Bianca.
Sanchez: "Condanniamo l'attacco a Trump"
"Condanniamo l'attacco che si è verificato questa notte contro il presidente Usa Donald Trump. La violenza non è mai la strada. L'umanità avanzerà solo attraverso la democrazia, la convivenza e la pace". Sono le parole del premier spagnolo Pedro Sanchez, che rivolge la sua solidarietà al presidente Usa.
Lo choc di Netanyahu per l'attentato a Trump
Per il premier israeliano Benjamin Netanyahu la sparatoria avvenuta durante l'incontro del presidente Donald Trump con i corrispondenti della Casa Bianca a Washington è stata un "tentativo di assassinio". In un post su X, Netanyahu ha scritto che «Sara e io siamo rimasti scioccati dal tentato assassinio del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Siamo sollevati nel sapere che il Presidente e la First Lady sono sani e salvi. Auguriamo una pronta e completa guarigione all'agente ferito e rendiamo omaggio ai Servizi Segreti per la loro azione rapida e decisa".
Un messaggio è arrivato anche dal presidente israeliano Isaac Herzog, nel quale ha dichiarato che "siamo sollevati nell'apprendere che il Presidente e sua moglie, il Vicepresidente e gli altri leader americani non sono stati feriti dall'attentatore che ha aperto il fuoco fuori dalla sala. Dalla Terra Santa, preghiamo per la sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi leader in seguito a questo terribile attacco".