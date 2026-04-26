Una squadra italiana realizza il tiramisu più lungo del mondo

AGI - Un tiramisù lungo 440,58 metri è stato riconosciuto oggi con un Guinness World Record come il dolce più lungo del mondo. La torta è stata realizzata da oltre 100 pasticceri e volontari sotto la direzione di Mirko Ricci nell’iconico quartiere londinese di Chelsea.
Dopo due giorni di intenso lavoro in cucina, tra preparazione e assemblaggio dell’iconico dolce italiano, il team è riuscito a completare il tiramisù oggi, come confermato dal giudice del Guinness World Records Lorenzo Veltri, tra la gioia e l’esultanza dei presenti al Chelsea Town Hall.
INFO - #Italie : Un groupe mené par des Italiens a battu le record du plus long tiramisu du monde avec 300 mètres de longueur. La préparation a nécessité 1 600 boîtes de mascarpone, 7 000 œufs, 15 000 biscuits et 300 kg de café. ☕ pic.twitter.com/ix8Unp9YnK— FranceNews24 (@FranceNews24) April 26, 2026
La struttura del dolce record
Il dolce era composto da oltre trenta file, ciascuna lunga 8 metri, disposte a curva, a formare un unico pezzo, come il serpente dell’iconico gioco degli anni ’90 "Telefono senza fili", per raggiungere la lunghezza richiesta. Il precedente record per questa lunghezza era di 273,5 metri, detenuto dallo chef Stefano Callegaro, stabilito a Milano nel 2019.
Le regole del Guinness World Record
Per superare il precedente record di 273 metri, questo tiramisù colossale doveva essere alto almeno 8 centimetri e largo 15 centimetri, come annunciato dal secondo giudice della competizione, lo chef Carmelo Carnevale, nel preambolo.
Ingredienti e omaggio reale
La ricetta vincitrice contiene oltre 50.000 savoiardi, più di 3.000 uova, oltre al caffè, al mascarpone, allo zucchero e al cacao corrispondenti, il tutto incorniciato da un ringraziamento personalizzato a Re Carlo III e alla Regina Camilla, "Grazie Vostra Maestà", in lettere dorate, per aver scelto il Regno Unito come loro nuova casa.
L’assenza dei sovrani e la lettera
I sovrani erano stati invitati dall’organizzazione stessa, ma a causa dei loro impegni internazionali, tra cui la visita di Stato a Donald Trump, la loro presenza è stata impossibile, e ne hanno informato Ricci con una lettera.
Il lavoro artigianale e le difficoltà
Ogni strato è stato creato a mano, partendo da zero, utilizzando ingredienti puri e secondo la tradizione italiana, a partire dalle prime ore di ieri mattina. Una delle maggiori difficoltà è stata adattarsi ai limiti fisici della cucina, di circa 30 metri quadrati, non progettata per un’impresa di queste dimensioni.
Guasti tecnici e beneficenza
A complicare ulteriormente le cose, si è aggiunto il guasto di una delle macchine utilizzate per la crema, che ha ritardato il completamento dell’opera. Il ricavato della vendita di questa enorme prelibatezza sarà devoluto alla Esharelife Foundation, fondazione britannica che aiuta le persone più vulnerabili attraverso le banche alimentari.