Melania Trump compie 56 anni
Melania Trump compie 56 anni
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Melania Trump compie 56 anni

Nata in Slovenia, Melania ha un passato da modella tra Milano e New York
Andrea Nobili Tartaglia
Melania lettera bambini ucraini
Mehmet Eser / Middle East Images / Middle East Images via AFP
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AGI - Melania Trump ha compiuto 56 anni oggi, il giorno dopo la sparatoria al Gala dei Corrispondenti e quello prima dell'arrivo di Carlo III e Camilla che ricambieranno la visita di Stato di Donald Trump a Londra l'anno scorso.

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Nata in Slovenia, a Novo Mesto, il 26 aprile 1970, la First Lady ha cominciato a 16 anni la sua carriera di modella e all'età di 18 anni ha firmato con un'agenzia di moda a Milano.

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Gli studi e gli inizi

Una scena del film 'Melania'
Una scena del film 'Melania'

Dopo aver studiato design e architettura all'Università di Lubiana in Slovenia, senza conseguire un titolo formale, Melania Knauss (il cognome della famiglia originaria), ha lavorato come modella per le maggiori case di moda di Milano e Parigi trasferendosi a New York nel 1996.

Le copertine e i fotografi

Lavorando con fotografi come Helmut Newton, Patrick Demarchelier e Mario Testino, Melania è apparsa sulle copertine di Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, GQ, Elle, FHM e Max ed è apparsa come modella di bikini nel 2000 su Sports Illustrated Swimsuit Issue.

L'incontro con Donald Trump

Donald Trump alla cerimonia di insediamento insieme alla moglie Melania
Afp - Donald Trump alla cerimonia di insediamento insieme alla moglie Melania

A New York incontra Donald Trump, all'epoca affermato imprenditore nel campo immobiliare, alla settimana della moda nel settembre del 1998. La loro relazione diventa di dominio pubblico in seguito a un'intervista nel 1999 a The Howard Stern Show.

Il matrimonio a Palm Beach

Fidanzati nel 2004, Trump e Knauss si sono sposati il 22 gennaio 2005 alla The Episcopal Church di Bethesda-by-the-Sea a Palm Beach, in Florida, con un ricevimento nella sala da ballo nella tenuta Mar-A-Lago di Trump cui parteciparono personalità dello spettacolo e della politica, fra le quali Hillary Clinton.

L'attività imprenditoriale

Dopo la carriera da modella, è stata imprenditrice e ha lanciato linee di gioielli e creme.

La scelta di restare a New York

Dopo l'insediamento di Trump come presidente il 20 gennaio 2017, per il primo mandato, Melania annunciò che non si sarebbe trasferita a Washington con lui, ma sarebbe rimasta a Manhattan in modo che il figlio Barron potesse finire lì l'anno scolastico.

Il nuovo accordo prematrimoniale

Durante questo periodo, Melania negoziò nuovi termini per il suo accordo prematrimoniale con Donald per riflettere i cambiamenti nelle loro vite da quando era stato firmato e per garantire che suo figlio ricevesse un'eredità adeguata.

Il secondo mandato

Nel secondo mandato, Melania è stata presente più spesso al fianco del presidente.

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