Buckingham Palace conferma visita di Carlo a Washington

AGI - La visita di Stato di Re Carlo II e della Regina Camilla negli Stati Uniti si svolgerà come previsto, ha dichiarato domenica il Palazzo Reale, in seguito alla sparatoria avvenuta durante un gala per i media a Washington, a cui ha partecipato anche il presidente Donald Trump. "A seguito di colloqui avuti nel corso della giornata su entrambe le sponde dell'Atlantico e seguendo il consiglio del Governo, possiamo confermare che la visita di Stato di Loro Maestà si svolgerà come previsto", ha dichiarato Buckingham Palace in un comunicato. Durante la visita di Stato di quattro giorni, organizzata per celebrare lo storico rapporto tra Gran Bretagna e Stati Uniti in occasione del 250 anniversario dell'indipendenza americana, Carlo e Camilla visiteranno Washington e New York.
La visita è prevista da domani 27 al 30 aprile. Martedì il monarca terrà un discorso al Congresso degli Stati Uniti, un evento molto raro, prima di una cena di Stato alla Casa Bianca. Successivamente si recherà a New York e alle Bermuda, territorio britannico d'oltremare.
Il colloquio tra Starmer e Trump
Il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato telefonicamente con Trump nel pomeriggio, esprimendo i suoi "più sinceri auguri" in seguito ai tragici eventi della cena dei corrispondenti della Casa Bianca. "Ha espresso sollievo per la sicurezza del presidente e della first lady e ha augurato una pronta guarigione all'agente di sicurezza ferito", si legge in una dichiarazione rilasciata da Downing Street. "Qualsiasi attacco alle istituzioni democratiche o alla libertà di stampa deve essere condannato con la massima fermezza", aveva affermato in precedenza il leader laburista su X.