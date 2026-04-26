Cos'è il galà dei corrispondenti della Casa Bianca?

AGI - La cena dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca è una tradizione mediatica molto attesa e sotto i riflettori, con 2.000 partecipanti che si riuniscono ogni anno per celebrare la libertà di stampa.
L'edizione 2026 e l'irruzione armata
L'edizione 2026, trasformata in una serata di terrore per l'irruzione di un uomo armato, era la prima a cui Donald Trump aveva accettato di partecipare, dopo il suo rifiuto dell'anno scorso, il quarto tra il suo primo e secondo mandato alla Casa Bianca.
Cos'è il Nerd Prom: tra tradizione e democrazia
Soprannominata il "nerd prom" (l'evento in cui ci si veste elegantemente come al ballo di fine anno, il "prom", per celebrare il giornalismo politico, definito scherzosamente "da nerd"), la serata di gala in un hotel di Washington rappresenta un momento fondamentale di democrazia, una tradizione risalente al 1920: il titolare della Casa Bianca si ritrova con tutti i giornalisti che quotidianamente lo "seguono", insieme a una nutrita schiera di star.
È un'occasione in cui solitamente il presidente interviene sul palco e, dopo aver incassato le battute di presentatori e comici, scherza sul suo ruolo e sull'attualità con autoironia.