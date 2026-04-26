Chi è Cole Tomas Allen: il profilo dell'attentatore di Trump
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Chi è Cole Tomas Allen: il profilo dell'attentatore di Trump

Laurea al Caltech e master in informatica: il profilo d'eccellenza del 31enne ingegnere residente a Torrence, un sobborgo di Los Angeles
Cole Tomas Allen, attentatore di Trump
Cole Tomas Allen, attentatore di Trump
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AGI - L'attentatore al gala dei corrispondenti della Casa Bianca è stato identificato dalle forze dell'ordine come Cole Tomas Allen. L'uomo armato è stato neutralizzato nei pressi del luogo della cena, dove si erano riuniti il presidente Donald Trump, evacuato indenne, e altri funzionari.

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Il profilo: ingegnere, sviluppatore e "insegnante del mese"

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Dalle prime informazioni diffuse dai media statunitensi, Allen ha 31 anni, è residente a Torrence, un sobborgo di Los Angeles, è ingegnere di formazione, lavora come insegnante ed è uno sviluppatore di videogiochi nella California meridionale.

Un profilo LinkedIn corrispondente al suo nome e alla sua foto lo descrivono come un insegnante part-time presso C2 Education, un'azienda di preparazione ai test e ripetizioni. C2 aveva nominato Allen "insegnante del mese" a dicembre 2024, secondo quanto riportato sui social media dell'azienda.

La formazione accademica d'eccellenza al Caltech

Sempre in base a informazioni tratte dal suo profilo LinkedIn, Allen si è laureato in ingegneria meccanica presso il California Institute of Technology nel 2017 e ha conseguito un master in informatica presso la California State University-Dominguez Hills lo scorso anno.

I legami politici

Secondo i registri della Commissione elettorale federale, Allen ha donato 25 dollari alla campagna presidenziale di Kamala Harris nell'ottobre del 2024.

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