Chi è Cole Tomas Allen: il profilo dell'attentatore di Trump

AGI - L'attentatore al gala dei corrispondenti della Casa Bianca è stato identificato dalle forze dell'ordine come Cole Tomas Allen. L'uomo armato è stato neutralizzato nei pressi del luogo della cena, dove si erano riuniti il presidente Donald Trump, evacuato indenne, e altri funzionari.
Il profilo: ingegnere, sviluppatore e "insegnante del mese"
Dalle prime informazioni diffuse dai media statunitensi, Allen ha 31 anni, è residente a Torrence, un sobborgo di Los Angeles, è ingegnere di formazione, lavora come insegnante ed è uno sviluppatore di videogiochi nella California meridionale.
Un profilo LinkedIn corrispondente al suo nome e alla sua foto lo descrivono come un insegnante part-time presso C2 Education, un'azienda di preparazione ai test e ripetizioni. C2 aveva nominato Allen "insegnante del mese" a dicembre 2024, secondo quanto riportato sui social media dell'azienda.
La formazione accademica d'eccellenza al Caltech
Sempre in base a informazioni tratte dal suo profilo LinkedIn, Allen si è laureato in ingegneria meccanica presso il California Institute of Technology nel 2017 e ha conseguito un master in informatica presso la California State University-Dominguez Hills lo scorso anno.
I legami politici
Secondo i registri della Commissione elettorale federale, Allen ha donato 25 dollari alla campagna presidenziale di Kamala Harris nell'ottobre del 2024.