Chernobyl 40 anni dopo, ancora rischi per la sicurezza 

AGI - Chernobyl è ancora una centrale a rischio sicurezza. L'Ucraina commemora oggi il 40esimo anniversario del peggior incidente nucleare civile della storia, mentre la centrale rimane minacciata dai bombardamenti russi, con un rinnovato rischio di rilasci radioattivi.
A distanza di 40 anni, Chernobyl rimane uno dei siti più vulnerabili al mondo oltre a essere sotto minaccia diretta nel contesto della guerra tra Russia e Ucraina. Questi gli elementi salienti dell'incidente, le sue conseguenze e lo stato attuale della centrale nucleare.
Chernobyl una centrale ancora non sicura
Il 26 aprile 1986, all'1:23 del mattino, il nocciolo del reattore numero 4 della centrale nucleare sovietica di Chernobyl, oggi nell'Ucraina settentrionale, entrò in una reazione incontrollata durante un test di sicurezza a seguito di errori di manipolazione.
Un'esplosione distrusse l'edificio e una colonna di fumo radioattivo si levò nell'aria. Il combustibile nucleare bruciò per oltre dieci giorni. Migliaia di tonnellate di sabbia, argilla e piombo furono sganciate dagli elicotteri per spegnere l'incendio e limitare il rilascio di materiale altamente radioattivo.
Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), la causa principale del disastro risiedeva in "gravi carenze nella progettazione del reattore e del sistema di arresto", combinate con "violazioni" delle procedure operative.
La nube radioattiva fuoriuscita da Chernobyl
Nei giorni successivi, la nube radioattiva fuoriuscita dalla centrale di Chernobyl, contaminò pesantemente l'Ucraina, l'attuale Bielorussia e la Russia, per poi contaminare l'Europa.
Il primo allarme pubblico fu emesso solo il 28 aprile dalla Svezia, che rilevò un aumento della radioattività entro i propri confini. L'Aiea ricevette la notifica ufficiale dell'incidente il 30 aprile, ma l'allora leader sovietico Michail Gorbaciov non ne parlò pubblicamente fino al 14 maggio. Il bilancio delle vittime fu oggetto di dibattito.
Nel settembre 2005, un controverso rapporto delle Nazioni Unite stimò in 4mila il numero di morti accertate o imminenti nei tre paesi più colpiti. Nel 2006, l'Ong Greenpeace stimò che un totale di 100mila persone fossero morte direttamente a causa del disastro.
Secondo le Nazioni Unite, circa 600mila "liquidatori", nome dato a coloro che parteciparono alle operazioni di bonifica, furono esposti ad alte dosi di radiazioni. Il disastro influenzò profondamente la percezione pubblica dell'energia nucleare, innescando un significativo aumento dei movimenti antinucleari in Europa.
La zona di esclusione
L'area circostante la centrale è stata evacuata entro un raggio di 30 chilometri, diventando una zona di esclusione, con città, campi e foreste abbandonati. In totale, oltre 2.200 km quadrati nell'Ucraina settentrionale e 2.600 km² nella Bielorussia meridionale sono ora di fatto aree inabitabili. Secondo l'Aiea, nessuno potrà viverci in sicurezza per almeno altri 24mila anni.
La città fantasma
A tre chilometri dalla centrale di Chernobyl, Pripyat, che nel 1986 contava 48mila abitanti, è stata completamente evacuata e ora assomiglia a una città fantasma post-apocalittica con edifici fatiscenti, autoscontri arrugginiti in ciò che resta di un parco divertimenti, aule scolastiche piene di quaderni abbandonati alle intemperie.
Anche la città più piccola di Chernobyl, situata a circa quindici chilometri dalla centrale e da cui prende il nome, è stata evacuata. Il sito è di fatto diventato una vasta riserva naturale, dove i cavalli selvatici sono stati reintrodotti nel 1998. Prima dell'invasione russa del 2022, era possibile visitare il sito con una guida, ma da quasi tre anni l'area è completamente interdetta ai turisti.
Soldati e posti di blocco
Entrando nella zona di esclusione, la prima cosa che si nota, secondo fonti concordanti, è la presenza militare: posti di blocco, soldati, qualche veicolo blindato. Proseguendo, la foresta prende il sopravvento, con pini che si estendono su entrambi i lati e piccoli villaggi che spuntano tra gli alberi.
Le case sono abbandonate e piccoli cartelli su alcune porte ricordano quante persone vi abitavano un tempo. Dove gli esseri umani non possono più vivere, altre specie si sono insediate.
I robusti cavalli di Przewalski pascolano e lupi e linci cacciano nelle foreste che sono ricresciute sugli ex terreni agricoli. Nel bacino di raffreddamento accanto al reattore, i pesci gatto hanno raggiunto dimensioni straordinarie. Ma l'isolamento della zona di esclusione non offre alcuna protezione dalla guerra.
La centrale di Chernobyl occupata dai russi
Le forze russe occuparono la centrale di Chernobyl, il primo giorno dell'invasione dell'Ucraina, nel febbraio 2022. Presero il controllo dell'impianto senza combattere, dopo aver inviato in Ucraina decine di migliaia di soldati e centinaia di carri armati dalla Bielorussia, stretto alleato della Russia. I soldati russi avevano scavato trincee e allestito accampamenti in aree come la "Foresta Rossa", così chiamata per il colore assunto dagli alberi a causa delle radiazioni dell'esplosione.
La cattura della centrale nucleare dismessa aveva sollevato il timore che un incidente militare potesse innescare un altro disastro nucleare. L'esercito russo si ritirò circa un mese dopo l'inizio della guerra, nell'ambito di una ritirata successiva al fallimento del tentativo di accerchiare e conquistare Kiev di fronte alla resistenza ucraina.
Chernobyl si trova a circa 130 km da Kiev e a circa 20 km dal confine con la Bielorussia.
Nel mirino di Mosca
I resti del reattore danneggiato sono racchiusi da un sarcofago interno in acciaio e cemento, costruito frettolosamente dopo il disastro del 1986, e da una moderna struttura di contenimento esterna. Installata tra il 2016 e il 2017, questa struttura metallica inizialmente a tenuta stagna è stata violata da un drone russo nel febbraio 2025.
In un rapporto pubblicato a metà aprile 2026, Greenpeace ha spiegato che la nuova struttura di contenimento non poteva essere "completamente ripristinata" nonostante i lavori di riparazione. Secondo l'Ong, "ciò aumenta il rischio di rilasci radioattivi nell'ambiente, in particolare in caso di crollo" della vecchia struttura di contenimento interna.
Allarme per la sicurezza
La centrale di Chernobyl ha subito quattro blackout totali dall'ottobre 2024, causati da attacchi russi alla rete elettrica, ognuno dei quali ha richiesto l'utilizzo di generatori diesel di emergenza per mantenere in funzione i sistemi di raffreddamento del combustibile esaurito. Lo riferisce il Guardian. Sono state dispiegate ulteriori difese antiaeree e soldati, ha affermato Vadim Slipukha, vicedirettore generale per la sicurezza del sito, sebbene la minaccia non sia scomparsa.
Anche un attacco involontario da parte di un drone deviato dalla sua traiettoria da una guerra elettronica potrebbe provocare il crollo del sarcofago.
Chernobyl e la coscienza nazionale ucraina
Nel suo libro su Chernobyl, lo storico ucraino Serhii Plokhy sostiene che il disastro contribuì a forgiare una moderna coscienza nazionale ucraina, mettendo a nudo le falle del sistema sovietico. Per molte persone, ha scritto, fu un momento di rottura: un'improvvisa chiarezza sulla natura del sistema sotto il quale vivevano.
L'invasione su vasta scala della Russia nel 2022 fu un altro momento di unità nazionale, e ancora una volta Chernobyl fu coinvolta. Le forze russe hanno attraversato il confine il 24 febbraio 2022 e si sono dirette direttamente verso la centrale, utilizzando il percorso attraverso la Bielorussia che passa a pochi chilometri dalla zona di esclusione.
"Supplichiamo la comunità internazionale di capire. Esiste un rischio concreto di un nuovo episodio. Potrebbe accadere in qualsiasi notte, in qualsiasi giorno", ha avvertito Tarakanov.