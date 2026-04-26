Blanche: 'L'amministrazione Trump nel mirino dell'attentatore'

AGI - Il procuratore generale Usa Todd Blanche mette in fila i primi elementi emersi dalle indagini sull'attentato a Donald Trump durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca: "l'aggressore ha agito da solo e puntava a colpire funzionari dell'amministrazione, incluso probabilmente il presidente Usa".
Todd Blanche: "L'attentatore voleva colpire i funzionari Usa"
L'uomo armato che ha sparato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca "aveva come obiettivo persone che lavorano nell'amministrazione, probabilmente incluso il presidente", ha dichiarato il procuratore generale ad interim Todd Blanche al programma "Meet the Press with Kristen Welker".
Blanche ha affermato che gli investigatori sono riusciti a raccogliere alcune informazioni dai dispositivi elettronici del sospettato e hanno interrogato alcune persone che lo conoscono, iniziando a farsi un'idea preliminare del suo possibile movente, pur avvertendo che la situazione potrebbe cambiare con l'esame di ulteriori prove.
Il procuratore generale: "Il sistema di sicurezza ha funzionato"
"Per quanto terribile l'aggressione con arma da fuoco, avvenuta ieri alla cena dei corrispondenti a Washington alla presenza di Donald Trump, ha dimostrato che il perimetro di sicurezza intorno al presidente Usa, ai suoi funzionari e ai giornalisti ha funzionato bene, neutralizzando rapidamente la minaccia". Lo sostiene il procuratore generale ad interim Todd Blanche che è intervenuto al programma "Meet the Press with Kristen Welker" sulle polemiche legate alla sicurezza.
"Non dimentichiamo che il sospettato non si è allontanato molto. Ha a malapena superato il perimetro, e con 'a malapena' intendo di pochi metri", ha detto Blanche, anche lui presente al gala. "Il sistema ha funzionato. Eravamo al sicuro, il presidente Trump era al sicuro".
"L'attentatore ha agito da solo"
Avrebbe agito da solo l'uomo che ieri sera ha sparato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, a Washington, alla presenza di Donald Trump. L'attentatore ha acquistato le due armi che portava con sé durante l'attacco "negli ultimi due anni", ha riferito Todd Blanche, procuratore generale ad interim.
"Le prime prove indicano che ha agito da solo, ma questa ipotesi potrebbe cambiare man mano che gli investigatori raccoglieranno ulteriori informazioni", ha aggiunto, come riporta il New York Times.
Gli spostamenti dell'aggressore
Gli inquirenti hanno appurato che il sospettato ha preso un treno da Los Angeles a Chicago e poi da Chicago a Washington, dove ha preso alloggio al Washington Hilton uno o due giorni prima che l'hotel ospitasse la cena dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, ha poi aggiunto Blanche. L'attentatore "non sta collaborando attivamente", ha poi riferito Blanche, che ieri sera si trovava nella sala da ballo del Washington Hilton con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e centinaia di altre personalità e giornalisti durante il tentato attacco.