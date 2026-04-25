Il dispetto di Trump a Starmer: negare sovranità sulle Falkland

AGI - Da una parte un vecchio alleato ora poco malleabile, Keir Starmer. Dall'altra un nuovo amico fedelissimo, Javier Milei. Tanto gradito dal presidente americano che Donald Trump potrebbe decidere di fargli un regalo inaspettato: riconoscere la sovranità dell'Argentina su quelle isole che nel 1982 portarono Buenos Aires e Londra in guerra, le Falkland-Malvinas. A rivelarlo è stata la Reuters che ha avuto accesso a un'email del Pentagono con le possibili punizioni di Washington ai membri Nato renitenti ad aiutare nella guerra in Iran.
L'indiscrezione ha subito sollevato le ire del numero 10 di Downing Street
"La sovranità rimane del Regno Unito", ha chiarito un portavoce alla Bbc. Gli abitanti delle "Falkland hanno votato a stragrande maggioranza per restare un territorio d'oltremare britannico e noi abbiamo sempre appoggiato il diritto di autodeterminazione" dei cittadini, ha ricordato un portavoce alla Bbc. Le Isole Falkland sono sotto sovranità britannica dal 1833, salvo una breve parentesi con l'occupazione argentina durata tre mesi nel 1982. In piena crisi economica, l'allora presidente, il generale Leopoldo Galtieri, si convinse che avrebbe facilmente conquistato quell'arcipelago nell'oceano Atlantico Meridionale e avrebbe ridato smalto alla giunta militare. Non aveva fatto i conti con Margaret Thatcher e fu guerra.
Il primo aprile del 1982 Galtieri fece sbarcare i suoi uomini e occupare le isole
Il governatore britannico non poté fare nulla. La lady di ferro conservatrice alla guida del Regno Unito ci mise qualche giorno a far partire l'operazione di riconquista. I militari britannici arrivarono il 19 aprile e servirono due mesi per far arrendere i militari argentini, il 20 giugno. La guerra costò la vita a 255 militari britannici, tre isolani e 649 soldati argentini. Nel 2013, gli abitanti furono chiamati a decidere a quale paese appartenere: il 99,8% degli isolani voto' al referendum per mantenere il proprio status di territorio d'oltremare del Regno Unito. Tuttavia, l'Argentina non ha perso la speranza di riconquistare le isole. Di recente Milei ha rispolverato la vecchia retorica ed è tornato a rivendicare quelle che in spagnolo si chiamano Malvinas. Londra, ha detto, dovrebbe cedere le Falkland così come nel 1997 aveva consegnato Hong Kong alla Cina.