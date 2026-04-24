Perché gli Usa hanno esaurito le armi per affrontare la Cina

AGI - Se domani gli Stati Uniti dovessero affrontare una guerra con la Cina si troverebbero a corto di armi e la cosa preoccupa, e non poco, Taiwan. Secondo il New York Times, che cita un rapporto del Pentagono, le scorte di munizioni statunitensi si sono ridotte in modo significativo a causa della guerra con l'Iran.
Migliaia di missili consumati nella guerra in Iran
L'esercito statunitense ha consumato migliaia di missili, il che indebolisce gravemente la prontezza operativa per altri potenziali conflitti e il conflitto nel Golfo ha costretto a spostare rapidamente bombe e missili dalle basi in Asia e in Europa al Medio Oriente. Secondo le stime, gli Stati Uniti hanno consumato 1.100 missili da crociera stealth a lungo raggio, costruiti per la guerra con la Cina, 1.000 missili da crociera Tomahawk, circa 10 volte il numero che acquistano attualmente ogni anno, 1.200 missili intercettori Patriot, ognuno dei quali costa più di 4 milioni di dollari e 1.000 missili di precisione, lasciando le scorte a livelli preoccupantemente bassi. Alcune fonti stimano che gli Stati Uniti abbiano speso tra i 28 e i 35 miliardi di dollari durante la guerra, quasi un miliardo di dollari al giorno.
La guerra ha anche messo in luce la dipendenza del Pentagono da intercettori e munizioni per la difesa aerea estremamente costosi, e non è ancora chiaro se l'industria della difesa statunitense sia in grado di sviluppare armi a basso costo, in particolare droni, in tempi brevi, ha affermato il New York Times.
Per far fronte al deterioramento delle forniture di armi, gli Stati Uniti si sono rivolti alle case automobilistiche per coinvolgerle nella produzione di armamenti, come era consuetudine durante la Seconda Guerra Mondiale, riporta il Wall Street Journal.
Le carenze in Europa
Tutti i comandanti militari regionali stanno risentendo della pressione dovuta alla riduzione delle scorte di munizioni. In Europa, secondo informazioni del Pentagono esaminate dal New York Times, la guerra ha portato a una diminuzione dei sistemi d'arma cruciali per la difesa del fianco orientale della Nato dall'aggressione russa. Un problema definito grave è stata la perdita di droni da ricognizione e d'attacco. Le esigenze della guerra hanno anche ridotto le esercitazioni e l'addestramento, compromettendo la capacita' di condurre operazioni offensive in Europa, nonché la deterrenza di potenziali attacchi russi.
L'impatto in Asia
Ma l'impatto maggiore si è fatto sentire sulle truppe in Asia. Prima della guerra con l'Iran, i comandanti militari americani avevano riposizionato il gruppo d'attacco della portaerei Lincoln dal Mar Cinese Meridionale al Medio Oriente. Da allora, due unità di spedizione dei Marines, ciascuna con circa 2.200 uomini, sono state inviate in Medio Oriente dal Pacifico. Il Pentagono ha anche spostato sofisticati sistemi di difesa aerea dall'Asia per rafforzare la protezione contro i droni e i razzi iraniani: oltre ai missili Patriot anche gli intercettori THAAD dislocati in Corea del Sud, l'unico alleato asiatico a ospitare questo avanzato sistema di difesa missilistica per contrastare la crescente minaccia missilistica della Corea del Nord.
Le conseguenze dei massicci bombardamenti contro gli Houthi
La prontezza operativa degli Stati Uniti nel Pacifico era stata già compromessa dal dispiegamento di navi e aerei per la guerra tra Israele e Gaza e dopo che le milizie Houthi in Yemen avevano iniziato ad attaccare navi nel Mar Rosso.
La campagna di bombardamenti contro gli Houthi, durata un mese lo scorso anno è stata di portata ben maggiore di quanto inizialmente dichiarato dall'amministrazione Trump. Il Pentagono ha consumato circa 200 milioni di dollari in munizioni solo nelle prime tre settimane, hanno reso noto funzionari statunitensi. I costi complessivi dell'operazione hanno superato di gran lunga il miliardo di dollari, considerando le spese operative e del personale.
Le navi e gli aerei americani, così come il personale militare, sono sottoposti a un ritmo operativo elevato. Persino la manutenzione ordinaria delle attrezzature diventa problematica in queste condizioni estenuanti. Durante un'audizione al Senato dell'ammiraglio Samuel J. Paparo Jr., capo del Comando Indo-Pacifico delle forze armate, ha in gran parte eluso la questione della carenza di scorte, limitandosi a riconoscere che "le riserve di munizioni hanno una capacita' limitata".