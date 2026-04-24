Soldati ucraini abbandonati senza cibo e acqua al fronte

AGI - Un alto comandante ucraino è stato licenziato dopo la diffusione di foto che ritraggono un gruppo di soldati emaciati, abbandonati per mesi in prima linea senza cibo e acqua a sufficienza. Lo scandalo è scoppiato dopo che la moglie di uno dei soldati, Anastasiia Silchuk, ha pubblicato le immagini sui social.
I quattro uomini appaiono pallidi e visibilmente malnutriti, con costole prominenti e braccia esili. Secondo quanto riferito dai loro familiari soldati avevano trascorso otto mesi a difendere una striscia di territorio sempre più ridotta sulla riva sinistra del fiume Oskil, vicino alla città di Kupiansk, nell'Ucraina nord-orientale dove i rifornimenti di cibo e medicinali possono essere trasportati solo tramite droni. "Quando i ragazzi sono arrivati in prima linea, pesavano oltre 80-90 kg. Ora pesano circa 50 kg", ha scritto Silchuk.
La lotta per la sopravvivenza in prima linea
Dopo una consegna, ha raccontato, non sono arrivati altri viveri per 10 giorni. I soldati sono stati costretti a bere acqua piovana e a sciogliere la neve per sopravvivere. "Il periodo più lungo in cui sono rimasti senza cibo è stato di 17 giorni. Nessuno li ascoltava alla radio, o forse nessuno voleva ascoltarli. Mio marito gridava e implorava, dicendo che non c'era né cibo né acqua", ha affermato. I soldati della 14esima brigata meccanizzata si trovavano in una situazione estremamente difficile. "Stanno perdendo i sensi per la fame", ha detto Ivanna Poberezhnyuk il cui padre è stato evacuato dall'avamposto.
La risposta dello stato maggiore e le difficoltà logistiche
Lo stato maggiore ucraino ha dichiarato di aver sostituito il comandante responsabile del rifornimento dei soldati. La brigata ha ammesso che c'erano problemi logistici e ha affermato che le consegne erano possibili solo per via aerea perché la loro posizione era estremamente vicina alle linee nemiche.
"Tutto viene fatto con i droni. I russi prestano la massima attenzione alle consegne di cibo, munizioni e carburante e ne intercettano e abbattono il più possibile" ha dichiarato un portavoce "A volte non sono tanto interessati al nostro equipaggiamento militare quanto alla logistica, in realtà'". I soldati sono costretti a percorrere 10-15 km a piedi per raggiungere le loro posizioni avanzate e negli ultimi mesi, l'Ucraina ha utilizzato sempre più robot terrestri per inviare rifornimenti nelle zone esposte e per evacuare i soldati feriti. Nel settore di Kupiansk, la Russia ha distrutto i ponti sul fiume Oskil, nel tentativo di isolare le forze ucraine sulla riva sinistra.
Un nuovo comandante e i primi miglioramenti
Da quando la questione è venuta alla luce, la situazione è migliorata, ha detto Silchuk al Guardian. "C'è un nuovo comandante. Ci ha telefonato e ha detto che la situazione si sta risolvendo. Ed è vero. Mio marito mi ha scritto che ha appena mangiato più di quanto abbia mangiato negli ultimi otto mesi" ha detto "I ragazzi stanno mangiando a poco a poco. Hanno lo stomaco vuoto e non sanno se domani avranno da mangiare".