Netanyahu guarito da un tumore alla prostata: 'Ho sconfitto anche questo'

AGI - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha reso noto di essere guarito da un tumore alla prostata. "Grazie a Dio, ho sconfitto anche questo", ha scritto sul suo profilo X.
Netanyahu ha raccontato di essere stato operato per una prostatite benigna un anno e mezzo fa. Ma "all'ultimo controllo è stato rilevato un minuscolo alone di meno di un centimetro nella prostata. Dagli esami si è appurato che si trattava di uno stadio estremamente precoce di un tumore maligno, circoscritto e senza metastasi", ha spiegato.
La scelta del trattamento
I medici hanno prospettato al premier due alternative: aspettare e monitorare, o intervenire. E Netanyahu ha scelto la seconda opzione.
L'intervento e la guarigione
"Voi mi conoscete. Quando mi danno informazioni tempestive su un pericolo potenziale, voglio affrontarlo immediatamente. Questo vale sia a livello nazionale sia personale. È esattamente ciò che ho fatto. Ho subito un trattamento mirato che ha rimosso il problema senza lasciarne traccia. Ho frequentato alcune sedute brevi di trattamento, ho letto un libro e ho proseguito con il mio lavoro. L'alone è scomparso completamente", ha assicurato.
La decisione di rinviare l'annuncio
Il premier israeliano ha riferito di avere chiesto ai medici "di posticiparne di due mesi la divulgazione della notizia affinché non venisse resa pubblica durante il picco della guerra, per non consentire al regime terroristico iraniano di diffondere ulteriore propaganda menzognera contro Israele", ha spiegato.