Musk annuncia l'avvio della produzione del robotaxi Cybercab

AGI - Il Cybercab di Tesla, il robotaxi autonomo a lungo atteso dal mercato, è entrato in produzione. Lo ha annunciato il ceo Elon Musk il giorno dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre, superiori alle attese.
L’imprenditore ha pubblicato su X un video promozionale di 38 secondi, accompagnato dalla didascalia "Cybercab ha iniziato la produzione". Le immagini, riprese in gran parte dall’interno dell’abitacolo privo di conducente, mostrano la vettura uscire dalla catena di montaggio e immettersi su strada. Musk ha inoltre condiviso un secondo breve filmato in cui appaiono diversi Cybercab color oro che procedono in formazione.
Cybercab has started production pic.twitter.com/MAeswanf96— Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2026
Caratteristiche e tempistiche del robotaxi
Il robotaxi, svelato nell’autunno del 2024 e caratterizzato dall’assenza di volante e pedali, era stato inizialmente previsto per il 2027.
Test su strada e produzione a Giga Texas
Lo scorso giugno Tesla ha iniziato a offrire servizi di mobilità autonoma ad Austin, in Texas, a un gruppo ristretto di utenti su invito. Già a febbraio il produttore aveva diffuso un’immagine dei dipendenti riuniti attorno al veicolo, celebrando l’uscita del primo esemplare dalla linea della fabbrica Giga Texas.