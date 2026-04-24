Australia: precipita in una latrina e resta intrappolata per ore

AGI - Non solo serpenti, ragni velenosi e canguri aggressivi: uno dei pericoli di girare per l'Australia è anche quello di finire nella cacca, fuor di metafora. Ne sa qualcosa una donna che si era fermata per una pausa bagno durante un viaggio in auto nell'entroterra è rimasta intrappolata fino alla vita in una latrina a fossa per circa tre ore, finchè non è stata salvata da un operaio locale che si trovava a passare di lì.
La vicenda
La donna, che era con il marito e i due figli, stava tornando a casa a Canberra dopo aver fatto visita a dei parenti a Darwin quando è avvenuto l'incidente. Secondo la Bbc, che cita la pagina Facebook della comunità "Action for Alice", la latrina dell'incidente si trova nella Henbury Meteorites Conservation Zone, a circa 145 km a sud-ovest della remota cittadina di Alice Springs.
Cosa sono le latrine a fossa
Le latrine a fossa sono servizi igienici rudimentali, senza scarico, che raccolgono i rifiuti umani in una profonda buca nel terreno. Sono comuni nelle aree remote o rurali, come nei campeggi isolati.
Il marito della donna è riuscito ad attirare l'attenzione dell'operaio, il quale ha calato una corda nella fossa per permettere alla donna di aggrapparsi, per poi tirarla fuori con la sua auto. Solo per salvarla sono stati necessari più di 45 minuti, ma la donna ha passato ben tre ore tra pannolini, escrementi e urina. Portata in ospedale, non ha riportato ferite gravi.
I precedenti
Non è la prima volta che si verificano incidenti con le latrine a fossa in Australia.
- Nel luglio 2024, i vigili del fuoco hanno dovuto smantellarne una a Indigo Valley, nello stato di Victoria, dopo che un uomo era rimasto intrappolato.
- Nel 2012, una donna di 65 anni è stata trasportata in ospedale in elicottero dopo essere caduta di schiena in una latrina a fossa nel Queensland centrale e si era fratturata una gamba.
Le latrine a fossa hanno causato incidenti mortali anche in altri luoghi.
Nel 2014, uno scolaro di cinque anni in Sudafrica è morto in seguito al crollo della latrina a fossa che stava utilizzando. Nel 2018, dopo il decesso di un secondo studente, è emerso che oltre 4.500 scuole del Paese disponevano di latrine a fossa, spesso costruite in modo approssimativo e prive di copertura. Nello stesso anno, il governo sudafricano si è impegnato a eliminarle completamente dagli istituti.