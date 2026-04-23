Putin intitola l'Accademia dei servizi al capo della polizia di Stalin

AGI - Nell'ambito di una lunga e regolare campagna del Cremlino per la riabilitazione di Stalin, il presidente russo, Vladimir Putin, ha dato ordine di rinominare l'Accademia dei Servizi segreti (Fsb) in onore di Felix Dzerzhinsky, fondatore e primo direttore della famigerata Cheka, la polizia segreta sovietica. "Considerato l'eccezionale contributo di F.E. Dzerzhinsky alla sicurezza dello Stato", è la motivazione che si legge nel decreto di Putin. È la prima volta che il leader del Cremlino - anche lui ex studente dell'Accademia dell'Fsb - esprime pubblicamente un giudizio così positivo sulla personalità di "Felix di ferro", figura simbolo della repressione dell'era sovietica, artefice del Terrore Rosso che seguì la Rivoluzione del 1917.
L'Fsb oggi si considera l'erede della Cheka
Il predecessore dell'Accademia dell'Fsb, la Scuola Superiore del Kgb dell'Urss, portò il nome di Dzerzhinsky fino al 1992, quando l'Unione Sovietica non esisteva più. Putin ha espresso rammarico solo poche volte per la rimozione avvenuta nel 1991 dalla Piazza Lubyanka a Mosca, sede del Kgb e poi Fsb, del monumento a Dzerzhinsky; la statua di Felix di Ferro è stata messa 'a riposare' in un giardino di altri monumenti dell'epoca sovietica, vicino al famoso Parco Gorky nella capitale e ora si teme che torni presto nella sua collocazione originaria.
Il Partito comunista della Federazione Russa ha ripetutamente chiesto il ritorno di Dzerzhinsky alla Lubyanka. L'idea sarebbe di rimuovere dalla piazza la Pietra di Solovetsky, il monumento eretto in memoria delle vittime della repressione politica nell'Urss, e riportarvi la statua del fondatore della polizia segreta, tra i responsabili di quelle uccisioni. La rinascita dell'Accademia Dzerzhinsky dell'Fsb "è un evento simbolico importante, che offre un quadro chiaro degli ideali delle persone più potenti della Russia", fa notare la nota giornalista indipendente russa, Farida Rustamova.