Il Pentagono licenzia il segretario della Marina Phelan

AGI - Il Pentagono ha annunciato mercoledì che il più alto funzionario civile della Marina statunitense, John Phelan, lascerà il suo incarico "con effetto immediato", senza fornire alcuna spiegazione per la sua improvvisa partenza, in un momento in cui gli Stati Uniti sono impegnati in un conflitto con l'Iran. "Questo alto funzionario lascia l'amministrazione con effetto immediato", ha scritto il portavoce del Pentagono Sean Parnell in una dichiarazione su X, specificando che il suo vice, Hung Cao, assumerà ora la carica di capo ad interim del dipartimento.
La lunga lista di addii
Quest'ultima partenza si aggiunge alla lista di alti ufficiali statunitensi licenziati, generalmente senza spiegazioni, dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca nel gennaio 2025. All'inizio di questo mese, nel pieno della guerra contro l'Iran, anche il Capo di Stato Maggiore congiunto, il generale Randy George, è stato costretto a dimettersi da un giorno all'altro, senza che il Pentagono fornisse alcuna giustificazione. Altri due generali, David Hodne, capo del
Comando per la Trasformazione e l'Addestramento dell'Esercito, e William Green Jr., capo del Corpo dei Cappellani dell'Esercito, subirono la stessa sorte. Già nel febbraio 2025, poco dopo il ritorno al potere di Donald Trump, il Capo di Stato Maggiore Congiunto nominato dall'ex presidente democratico Joe Biden, il generale Charles "CQ" Brown, fu rimosso senza spiegazioni e sostituito da Dan Caine.
Anche altri alti ufficiali, tra cui i capi della Marina e della Guardia Costiera, dell'agenzia di intelligence Nsa e il vice capo di stato maggiore dell'Aeronautica, furono rimossi dai loro incarichi. Pochi mesi dopo, a metà agosto, il capo di stato maggiore dell'Aeronautica, il generale David Allvin, annuncio' le sue improvvise dimissioni dopo due anni di mandato anzichè quattro. A dicembre, l'ammiraglio Alvin Holsey, a capo del comando delle forze statunitensi per il Sud e Centro America, seguì la stessa sorte, dopo un solo anno di mandato.