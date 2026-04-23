Harry in visita a sorpresa a Kiev

AGI - Il principe Harry è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa. Lo hanno annunciato sui social un'agenzia governativa e le Ferrovie ucraine.
Dal 2022, il principe Harry ha visitato l'Ucraina diverse volte per mostrare il suo sostegno ai soldati impegnati nella lotta contro l'invasione russa. Il Centro ucraino per la lotta alla disinformazione e le Ferrovie ucraine hanno pubblicato sui social un video che mostra il principe Harry scendere da un treno nella capitale ucraina.
Il rapporto con re Carlo
È un periodo di lenta ma costante distensione, secondo quanto riportato dal Times. E il duca di Sussex starebbe ora pianificando il passo successivo per consolidare il riavvicinamento: portare i figli, Archie e Lilibet, nel Regno Unito per incontrare il nonno.
Nonostante Harry abbia mantenuto contatti sporadici con il sovrano negli ultimi anni, il resto della famiglia residente in California non mette piede sul suolo britannico dal 2022. L'ultima apparizione dei bambini risale al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta nel giugno di quell'anno, mentre Meghan Markle è stata vista l'ultima volta a Londra in occasione dei funerali della sovrana, nel settembre successivo.
L'ostacolo della scorta armata
Il principale ostacolo al ritorno dei Sussex rimane la questione della scorta armata. Harry e Meghan hanno più volte manifestato esitazione nel viaggiare verso il Regno Unito a causa della revoca della protezione reale automatica.
La clausola della sicurezza
La gestione della sicurezza sembra essere il fattore determinante per sbloccare l'impasse diplomatica. Fonti vicine al Principe chiariscono che la responsabilità di un eventuale piano di protezione ricadrebbe direttamente sulla Corona.
"Se fosse stato invitato dal Re, riceverebbe un pacchetto di sicurezza che entra automaticamente in azione," ha dichiarato una fonte al Times. "Vorrebbe un invito a Sandringham. Sarebbe andato? Dipenderebbe da chi c'era. Se il Re avesse detto: 'Vieni su e passa un po' di tempo con la famiglia', gli piacerebbe molto."
La posizione di Harry sulla sicurezza dei figli
Tuttavia, Harry non appare disposto a scendere a compromessi sull'incolumità dei propri figli. La stessa fonte è stata categorica sulla necessità di misure straordinarie:
"Non esiste un mondo in cui riporti indietro i bambini a meno che non ci sia un pacchetto di sicurezza potenziato intorno a loro," ha osservato l'informatore, aggiungendo che "se il Re vuole vedere i bambini, basta invitarli e può succedere."