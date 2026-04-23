 Scontro frontale tra treni in Danimarca, 17 feriti

AGI - È di 17 feriti, tra cui 5 in condizioni gravi, il bilancio di uno scontro frontale tra due treni locali in Danimarca. L'incidente è avvenuto a un passaggio a livello a Isterodvejen, a nord di Hillerod, a una quarantina da Copenaghen.
Alle 6,30 del mattino, i vigili del fuoco di Frederiksborg hanno ricevuto una segnalazione sull'incidente ferroviario. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza della capitale sono state inviate sette ambulanze, due veicoli di emergenza, due veicoli medici di emergenza, tre mezzi di trasporto sanitario e un responsabile delle emergenze ed è stato impiegato un elicottero delle Forze Armate.
Circolazione ferroviaria interrotta
La circolazione ferroviaria nella zona sarà interrotta a tempo indeterminato, ha dichiarato la polizia. Il tratto stradale tra Isterodvejen e Kagerup è chiuso e si prevede che rimarrà chiuso per un periodo prolungato.