Cocciante sul palco a Losanna per le vittime di Crans-Montana

AGI - Un concerto di beneficenza in memoria delle vittime dell'incendio divampato a Capodanno a Crans-Montana, che ha causato la morte di 41 persone, si è svolto a Losanna con la partecipazione anche di Riccardo Cocciante. L'evento a quasi quattro mesi dalla tragedia, ha riunito i familiari delle vittime e alcuni dei sopravvissuti all'incendio, scoppiato nel bar della località alpina nelle prime ore del primo gennaio.
La maggior parte delle vittime del disastro al bar Le Constellation erano adolescenti, mentre 115 persone sono rimaste ferite.
Al concerto, tenutosi presso il teatro Salle Metropole di Losanna, gli artisti sono saliti sul palco sulle note di "Étoile de nos coeurs" ("Stella dei nostri cuori"), brano dedicato alla tragedia, e si sono disposti in fila con in mano delle rose bianche.
Prima dell'inizio del concerto, i familiari delle vittime si sono riuniti nell'atrio. Ci sono stati abbracci, sorrisi e qualche lacrima.
"Si tratta di solidarietà. Per tutte le vittime, lassù o qui sulla Terra, significa una cosa sola: non vi abbiamo dimenticati", ha dichiarato Laetitia Brodard-Sitre, il cui figlio sedicenne Arthur era tra le vittime.
"Siamo in modalità sopravvivenza. Ci hanno strappato via metà del cuore", ha aggiunto. "Mantiene vivo il ricordo di tutti coloro che sono stati feriti, sia fisicamente che emotivamente".
I biglietti sono stati venduti a partire da 90 franchi svizzeri (115 dollari), e il ricavato sarà devoluto a Swisshearts, un'associazione fondata da genitori colpiti dalla tragedia.
Gli artisti sul palco a Losanna
Tra gli artisti partecipanti, che si sono esibiti gratuitamente, c'erano i Gjon's Tears, terzi classificati per la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2021.
"C'erano molti giovani, e ancora oggi, a quattro mesi di distanza, fanno fatica a parlarne", ha detto il cantante.
Tra gli artisti in programma c'era anche il veterano della musica italiana Riccardo Cocciante.
"Dobbiamo pensare alle persone che non sono più qui", ha detto il cantautore italiano, aggiungendo che la musica "certamente aiuta; "Non so se guarisca, ma aiuta".